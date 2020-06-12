Валерия в шортах и куртке-варенке впервые после самоизоляции прогулялась с мамой — редкое фото

«Как я рада, что закончилось мое "заточение", но я все равно соблюдаю режим осторожности. Спасибо моим родным и друзьям за прекрасный вечер», — поделилась эмоциями мама Валерии в своем микроблоге.

«Очень хорошо выглядит мама, мне кажется, что она постройнела. Для коленей так и надо, молодечик», «Красавицы! Правда вирус еще гуляет... Будьте осторожны!», «Какая мамочка красивая!Двести лет жизни ей — сейчас это уже возможно», — последовали комментарии.

В 2019 году Галина Николаевна пережила операцию на коленях. Подписчики поинтересовались у Валерии, как ее мама чувствует себя сейчас. Певица ответила, что сейчас уже все хорошо, и об операции мама не жалеет нисколько.