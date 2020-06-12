Валерия в шортах и куртке-варенке впервые после самоизоляции прогулялась с мамой — редкое фото
Фото: Instagram Валерии
Валерия впервые за несколько месяцев прогулялась с мамой Галиной Николаевной. Во время пандемии пожилая родительница артистки находилась дома и они не виделись. Валерия ради безопасности — своей и близких — до минимума сократила общение.
И теперь певица поделилась эмоциями после вечера с мамой. «Первый раз за несколько месяцев гуляли с мамулей. Лето настало», — подписала Влерия редкое фото с Галиной Николаевной. Для прогулки артистка выбрала белые белые кроссовки, шорты до колен, куртку-варенку и белую футболку.
«Как я рада, что закончилось мое "заточение", но я все равно соблюдаю режим осторожности. Спасибо моим родным и друзьям за прекрасный вечер», — поделилась эмоциями мама Валерии в своем микроблоге.
«Очень хорошо выглядит мама, мне кажется, что она постройнела. Для коленей так и надо, молодечик», «Красавицы! Правда вирус еще гуляет... Будьте осторожны!», «Какая мамочка красивая!Двести лет жизни ей — сейчас это уже возможно», — последовали комментарии.
В 2019 году Галина Николаевна пережила операцию на коленях. Подписчики поинтересовались у Валерии, как ее мама чувствует себя сейчас. Певица ответила, что сейчас уже все хорошо, и об операции мама не жалеет нисколько.
Фото и видео: Instagram Валерии
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