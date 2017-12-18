Звезды сверкнули нарядами на съемках новогоднего шоу Первого канала.

На прошлой неделе в студии Первого канала прошли съемки традиционного «Голубого огонька». Внимание фотографов привлекли Полина Гагарина и Валерия: они примерили пышные платья, став похожими на современных Снегурочек.

Для выступления на сцене Валерия выбрала другой наряд — с кокетливым мини. Его певица дополнила ботфортами, цвет которых напоминал снег. А Полина Гагарина переоделась в «голливудское» ярко-красное платье с интригующим разрезом и декольте.

Филипп Киркоров привел на съемки своих детей — очаровательную Аллу-Викторию и Мартина-Кристина. Они не только сидели вместе за столом, но и поучаствовали в номере, где звездный отец катал своих наследников на «ностальгической» тележке для мороженого.