Валерия в мини и леопардовых колготках, Успенская в рокерском комбезе и другие звезды на юбилее Emin'а
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Фото: Пресс-служба
В рамках своего концерта Emin презентовал новый альбом «Девочка моя», релиз которого состоялся в этот же день. Зрителей ждала новая программа, современное и стильное световое сопровождение, яркие видеоинсталляции, конечно же, живой звук и полный бенд на сцене с духовой секцией и перкуссией. Emin исполнил песни «Нежная», «Девочка Моя», «Первый Снег» из новой пластинки, а также свои хиты «Я лучше всех живу», Still, Boomerang и многие другие. Артист подготовил особенный номер, где совместил сразу несколько своих песен, не входящих в трек-лист основной программы, но которые так любили зрители по всему миру.
Фото: Пресс-служба
Особое место в концерте каждый год занимает песня «Синяя Вечность» Муслима Магомаева, которую зал принимает стоя. Подарить цветы после песни вышла Тамара Ильинична Синявская. Также среди гостей концерта в Москве впервые были дети - Али, Микаил и Афина. Поддержать Emin’а также пришла его семья: мама Ирина Агаларова, папа Араз Искендерович, супруга Алена Гаврилова, а также друзья и коллеги по цеху Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Брендон Стоун, Юлия Барановская, Слава и многие другие.
Фото: Пресс-служба
После сольного концерта EMIN пригласил своих друзей и близких, а также коллег из шоу-бизнеса на вечеринку – after-party, плавно переходящую в празднование его дня рождения. Поздравить EMIN’а с успешным юбилейным концертом и днем рождения пришла семья, практически в полном составе: Араз Агаларов, Ирина Агаларова, Шейла Агаларова, Алена Гаврилова, Тамара Гриль, также на празднике побывали сыновья EMIN’а – Али и Микаил.
Фото: Пресс-служба
Гостями вечера стали: Стивен Сигал с супругой, Тимати, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, Зара, Гарик Харламов, Леонид Агутин, Денис Клявер с супругой, Валерия и Иосиф Пригожин, Слава, Дмитрий Маликов, Наташа Королева, Оксана Федорова и многие другие
Фото: Пресс-служба
EMIN’а ждало много музыкальных сюрпризов от любимых коллег. Глюк’oza зажгла танцпол своим новым хитом «Танцевач», после волну подхватили Любовь Успенская, Артур Пирожков, Зомб, Джиган, Bahh Teee. Группа Hammali & Navai исполнили вместе с EMIN’ом свой хит «Прятки», а Леонид Агутин исполнил трогательную песню, играя на рояле. EMIN тоже исполнил несколько песен по просьбам друзей, а в конце праздника на сцену пригласил свою жену Алену, которой посвятил песню «Нежная».
Фото: Пресс-служба
По традиции, завершающим сюрпризом стал большой праздничный торт – поблагодарив свою супругу и всех собравшихся гостей, EMIN задул свечу и шутливо откусил кусочек своей сладкой мини-копии.
Фото: пресс-служба
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