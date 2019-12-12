Валерия в мини и леопардовых колготках, Успенская в рокерском комбезе и другие звезды на юбилее Emin'а

В рамках своего концерта Emin презентовал новый альбом «Девочка моя», релиз которого состоялся в этот же день. Зрителей ждала новая программа, современное и стильное световое сопровождение, яркие видеоинсталляции, конечно же, живой звук и полный бенд на сцене с духовой секцией и перкуссией. Emin исполнил песни «Нежная», «Девочка Моя», «Первый Снег» из новой пластинки, а также свои хиты «Я лучше всех живу», Still, Boomerang и многие другие. Артист подготовил особенный номер, где совместил сразу несколько своих песен, не входящих в трек-лист основной программы, но которые так любили зрители по всему миру.