Валерия стала бунтарой и элегантной дамой перед объективом французского фотографа: «Вот такой он меня увидел»

«Ух!!!», «Очень красиво, со вкусом», «Ой, какая прекрасная короткая челка и вместе с ней прекрасная Валерия», «Короткая челочка вам очень идет», «Как всегда красотка, загадочная, нежная, бунтарка», «Каждый из данных образов раскрывает в Вас разные стороны по-своему», «Все образы красивы. Но мне особенно нравится образ-4», «Первая и последняя фотографии, это Вы, остальные прекрасные образы», «Все они отличаются от ваших обычных, вы на них более милая с каким то необычным шармом, фотограф однозначно очень талантлив омолодив вас тут лет на двадцать, кстати волнистые волосы вам идут больше», «Вы очень красивая! Эталон», — обсуждают фотосет друзья и поклонники певицы.