Валерия сравнила свой брак с адом: «Чудо, что осталась жива»

Глядя на популярную исполнительницу Валерию, которая сейчас счастлива в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, сложно представить, что еще совсем недавно ее жизнь напоминала сценарий к фильму ужасов. Певица до сих с трудом вспоминает о своих отношениях с продюсером Александром Шульгиным, которому она родила троих детей.

По словам Валерии, наследники не укрепили союз, с годами Шульгин становился все более агрессивным, позволяя себе унижать жену и применять к ней физическую силу. «То, что я осталась жива и вообще не пострадала, мне так кажется, это вообще какое-то чудо. Могло быть все, что угодно за 10 лет. Меня испытывали на прочность, держали под контролем», — призналась Валерия в эфире программы «Крупным планом». Певица добавила, что она в то время старалась держать все в себе и не показывать детям, насколько ей тяжело. Но они все равно видели ее переживания и, насколько могли, поддерживали на плаву.

Когда нелицеприятная правда о ее неудачном браке вышла наружу, певица почувствовала себя униженной и раздавленной. Ей потребовалось несколько лет, чтобы восстановиться после того кошмара и научиться вновь радоваться жизни.