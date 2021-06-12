Валерия, Сергей Лазарев, Тина Канделаки и другие звезды поздравили подписчиков с Днем России
В этот летний день жители всей страны поздравляют друг друга, и с национальным колоритом празднуют День России. Многие знаменитости не остались в стороне, опубликовав в своем Instagram пожелания мира своим подписчикам и выразили любовь к Родине.
Известная телеведущая Тина Канделаки призвала свою аудиторию вспомнить историю России и подвиги, которыми она известна. «Это отличный повод вспомнить подвиги и самоотверженные поступки и наших предков, и наших современников. Их научные открытия, спортивные достижения, вклад в мировую медицину и культуру, борьбу за независимость государств и освобождение Европы и Азии от тиранических режимов прошлого», – написала ведущая.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @tina_kandelaki/Instagram
Певица Валерия не только поздравила всю Россию лично на своей странице в личном блоге, опубликовав фото, где она отдыхает на траве, но и выступила для поклонников на Красной Площади.
Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и Сергей Лазарев опубликовали в сторис фото с изображением флага и пейзажа страны.
Выпускница «Фабрики звезд 6» певица Зара позирует на фоне Кремля и вспоминает, чем уникальна наша страна. «Наша страна уникальна! 146 171 015 человек населения (данные на 2020 год), 17 125 191 кв км, более 190 народов, 11 часовых поясов и огромная русская душа! Люблю всем сердцем нашу страну. Она особенная, необыкновенная, прекрасная!» – подписала снимок певица.
Олег Газманов выложил в честь праздника видеоклип одной из своих песен и сопроводил его стихами из нее.
Дмитрий Губерниев в этот праздничный день работает ведущим концерта на Красной Площади вместе с Марией Ситтель.
Телеведущая Ирина Муромцева необычно подошла к празднованию Дня России, опубликовав опрос своей дочери Саши. Девочка отвечала на вопросы о стране.
Народный артист России Александр Серов поздравил подписчиков текстом: «Дорогие друзья, в этот праздничный день я желаю всем нам мира, радости, процветания и только хороших новостей!»
Анастасия Волочкова опубликовала видео поздравление для своих подписчиков, сопроводив его танцем на Красной Площади. «Мира нам всем на Земле! Это счастье – жить в такой процветающей, сильной и мощной державе», – написала звезда балета.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» актриса Олеся Железняк опубликовала трогательное фото с мужем и тремя детьми.
Ведущая Анастасия Трегубова поздравила поклонников фотографией в длинном вечернем платье с разрезом. «С праздником, друзья! С Днём России», – подписала многодетная мать и звезда Первого канала.
Фото и видео: Instagram
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