Валерия, Сергей Лазарев, Тина Канделаки и другие звезды поздравили подписчиков с Днем России

В этот летний день жители всей страны поздравляют друг друга, и с национальным колоритом празднуют День России. Многие знаменитости не остались в стороне, опубликовав в своем Instagram пожелания мира своим подписчикам и выразили любовь к Родине.

Известная телеведущая Тина Канделаки призвала свою аудиторию вспомнить историю России и подвиги, которыми она известна. «Это отличный повод вспомнить подвиги и самоотверженные поступки и наших предков, и наших современников. Их научные открытия, спортивные достижения, вклад в мировую медицину и культуру, борьбу за независимость государств и освобождение Европы и Азии от тиранических режимов прошлого», – написала ведущая.