Валерия поделилась впечатлениями от тяжелых съемок

Певица Валерия выложила пост и поделилась с подписчиками своими ощущениями.

Певица рассказала, что ей пришлось вынести целый день съемок, общаться с разными людьми. Валерия удивилась, как работают психотерапевты и священники, которым по долгу работы приходится все это пропускать через себя.

«Я не грустная, а сосредоточенная. Сегодня целый день съёмок - разные люди, разные судьбы. Каждый раз думаю о том, как священники и психотерапевты выживают, ведь через себя приходится все пропускать? Или профи в этой части душу не включают? Как думаете?», спрашивает Валерия у своих поклонников. Речь идет о ее шоу «Почему я».