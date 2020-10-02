Валерия поделилась впечатлениями от тяжелых съемок
Фото: www.instagram.com/valeriya/?hl=ru
Певица Валерия выложила пост и поделилась с подписчиками своими ощущениями.
Певица рассказала, что ей пришлось вынести целый день съемок, общаться с разными людьми. Валерия удивилась, как работают психотерапевты и священники, которым по долгу работы приходится все это пропускать через себя.
«Я не грустная, а сосредоточенная. Сегодня целый день съёмок - разные люди, разные судьбы. Каждый раз думаю о том, как священники и психотерапевты выживают, ведь через себя приходится все пропускать? Или профи в этой части душу не включают? Как думаете?», спрашивает Валерия у своих поклонников. Речь идет о ее шоу «Почему я».
Поклонники поддержали Валерию.
«А тебе идёт быть сосредоточенной❤️», «По общему правилу не положено через себя пропускать. Но, опытные старцы считают, что если через себя не пропустить, то человеку не сможешь помочь по настоящему», «Психотерапевты, мне кажется, душу не включают. Иначе, я просто не знаю, как тогда справляются», «Включают, конечно, как без души...❤️ Просто идёт сосредоточенность на желании помочь. И понимание природы вещей помогает», «Нас в Австралии специально учили как не включать свою личную эмоциональную оценку событий и тем самым максимально помочь клиенту. Подумайте по-другому. А если хирург будет рыдать над каждым тяжёлым больным в операционной, насколько эффективно он сможет им помочь?», «Душу однозначно надо включать, иначе всё напрасно....», — считают подписчики Валерии.
Фото и видео: Instagram Валерии
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