Валерия с мужем, Яна Рудковская и другие звезды поздравили Егора Крида с днем рождения

На днях популярному певцу Егору Криду исполнилось 25 лет. В честь круглой даты бывший артист лейбла Black Star устроил грандиозную вечеринку в гавайском стиле в одном из московских караоке-баров. Популярные звезды, пришедшие на яркий праздник, поделились его фрагментами в социальных сетях. Среди гостей были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Яна Рудковская, Глюкоза и многие другие.
В лифте, ведущем в бар, гостей развлекали музыканты в ярких костюмах.
На входе в бар приглашенных встречали девушки в национальных костюмах с гавайскими цветочными венками.
Именинник исполнил для гостей несколько песен.
Кроме того, Егор спел вместе с отцом и младшей сестрой Полиной.
Родители именинника посвятили ему трогательный тост. Валерия поделилась в Stories фрагментом поздравительной речи мамы Егора, Марины Булаткиной.
Кульминацией вечера стал огромный торт, украшенный в стилистике праздника.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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