Валерия с мужем, Яна Рудковская и другие звезды поздравили Егора Крида с днем рождения

На днях популярному певцу Егору Криду исполнилось 25 лет. В честь круглой даты бывший артист лейбла Black Star устроил грандиозную вечеринку в гавайском стиле в одном из московских караоке-баров. Популярные звезды, пришедшие на яркий праздник, поделились его фрагментами в социальных сетях. Среди гостей были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Яна Рудковская, Глюкоза и многие другие.