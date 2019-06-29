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Валерия с мужем, Яна Рудковская и другие звезды поздравили Егора Крида с днем рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Иосиф Пригожин, Егор Крид, Валерия и Эмин

Фото: Instagram
Молодой певец устроил грандиозную вечеринку в честь своего 25-летия

На днях популярному певцу Егору Криду исполнилось 25 лет. В честь круглой даты бывший артист лейбла Black Star устроил грандиозную вечеринку в гавайском стиле в одном из московских караоке-баров. Популярные звезды, пришедшие на яркий праздник, поделились его фрагментами в социальных сетях. Среди гостей были замечены Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Яна Рудковская, Глюкоза и многие другие.

День рождения Егора Крида

В лифте, ведущем в бар, гостей развлекали музыканты в ярких костюмах.

День рождения Егора Крида

На входе в бар приглашенных встречали девушки в национальных костюмах с гавайскими цветочными венками.

День рождения Егора Крида

Именинник исполнил для гостей несколько песен.

Глюкоза и Лена Перминова танцуют на дне рождения Егора Крида

Кроме того, Егор спел вместе с отцом и младшей сестрой Полиной.

Егор Крид поет с отцом
Егор Крид поет с сестрой

Родители именинника посвятили ему трогательный тост. Валерия поделилась в Stories фрагментом поздравительной речи мамы Егора, Марины Булаткиной.

Родители Егора Крида

Кульминацией вечера стал огромный торт, украшенный в стилистике праздника.

Егор Крид задувает свечи на торте

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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