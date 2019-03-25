Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы впечатлил поклонников

Певица Валерия ведет насыщенную событиями жизнь, в чем поклонники могут удостовериться, взглянув на ее аккаунт в Instagram. Она регулярно рассказывает о своих путешествиях, планах, работе и отдыхе, делится различными советами, например, о тайм-менеджементе, забавными видео или же просто желает своим подписчикам хорошего дня.
В этот раз Валерия порадовала поклонников совместной фотографией со своей мамой Галиной Николаевной, поздравив ее с Днем работника культуры.
«Друзья, сегодня День работника культуры. В лице своей мамули @madamgalina27 , которая является Заслуженным работником культуры, поздравляю всех, кто имеет отношение к этому празднику. Желаю вам удачи, вдохновения и вечного стремления к самосовершенствованию. Творческих порывов, вдохновения и удовлетворения от вашей такой нужной и благородной работы!» — написала Валерия. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)
Исполнительница получили массу восхищенных комментариев от впечатлительных поклонников. Одни обратили внимание на прекрасную внешность Галины Николаевны и утонченность хрупкой Валерии, а другие оставили множество прекрасных поздравлений и теплых слов родительнице знаменитости.
«Красотка мама! Здоровья ей!», «Какая прекрасная мама, какая у нее красивая жизнь за плечами!!! И какая чудесная дочь!», «Мои поздравления от души!», «Вы очень похожи на свою маму! И Вас с праздником, и Вашу маму, здоровья ей и долгих лет!» — высказались подписчики.
Не упустили возможности отметиться под фотографией и звезды шоу-бизнеса. Так, Анна Нетребко трижды отправила сообщения с эмодзи цветочков, а Инна Маликова сентиментально написала: «Мои девочки сладкие».
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram