logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы впечатлил поклонников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Валерия с мамой

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
50-летняя певица поздравила свою родительницу с профессиональным праздником.

Певица Валерия ведет насыщенную событиями жизнь, в чем поклонники могут удостовериться, взглянув на ее аккаунт в Instagram. Она регулярно рассказывает о своих путешествиях, планах, работе и отдыхе, делится различными советами, например, о тайм-менеджементе, забавными видео или же просто желает своим подписчикам хорошего дня.

В этот раз Валерия порадовала поклонников совместной фотографией со своей мамой Галиной Николаевной, поздравив ее с Днем работника культуры.

«Друзья, сегодня День работника культуры. В лице своей мамули @madamgalina27 , которая является Заслуженным работником культуры, поздравляю всех, кто имеет отношение к этому празднику. Желаю вам удачи, вдохновения и вечного стремления к самосовершенствованию. Творческих порывов, вдохновения и удовлетворения от вашей такой нужной и благородной работы!» — написала Валерия. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)

Исполнительница получили массу восхищенных комментариев от впечатлительных поклонников. Одни обратили внимание на прекрасную внешность Галины Николаевны и утонченность хрупкой Валерии, а другие оставили множество прекрасных поздравлений и теплых слов родительнице знаменитости.

«Красотка мама! Здоровья ей!», «Какая прекрасная мама, какая у нее красивая жизнь за плечами!!! И какая чудесная дочь!», «Мои поздравления от души!», «Вы очень похожи на свою маму! И Вас с праздником, и Вашу маму, здоровья ей и долгих лет!» — высказались подписчики.

Не упустили возможности отметиться под фотографией и звезды шоу-бизнеса. Так, Анна Нетребко трижды отправила сообщения с эмодзи цветочков, а Инна Маликова сентиментально написала: «Мои девочки сладкие».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото