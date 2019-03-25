Красота по наследству: совместный снимок Валерии и ее мамы впечатлил поклонников

Певица Валерия ведет насыщенную событиями жизнь, в чем поклонники могут удостовериться, взглянув на ее аккаунт в Instagram. Она регулярно рассказывает о своих путешествиях, планах, работе и отдыхе, делится различными советами, например, о тайм-менеджементе, забавными видео или же просто желает своим подписчикам хорошего дня.

В этот раз Валерия порадовала поклонников совместной фотографией со своей мамой Галиной Николаевной, поздравив ее с Днем работника культуры.

«Друзья, сегодня День работника культуры. В лице своей мамули @madamgalina27 , которая является Заслуженным работником культуры, поздравляю всех, кто имеет отношение к этому празднику. Желаю вам удачи, вдохновения и вечного стремления к самосовершенствованию. Творческих порывов, вдохновения и удовлетворения от вашей такой нужной и благородной работы!» — написала Валерия. (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)