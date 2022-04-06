Валерия об отношениях с мамой: «Она всегда прекрасно вписывалась в любой коллектив»

У Валерии очень теплые отношения с ее мамой. По словам певицы, на всех днях рождениях, начиная с самого детства, родительница присутствовала. «Я не помню, чтобы какие-то большие компании собирались у нас дома — приходили родственники и самые близкие друзья. Помню, что я была довольна и счастлива. Когда стала постарше, то уже собирала свою компанию, но никогда не просила маму оставить нас одних — мы даже просили ее остаться. Мама прекрасно вписывалась в любой коллектив, так как всегда была современным человеком», — вспоминает певица.

Певица и по сей день обожает свою маму и всегда находится с ней на связи. Артистка отмечает, что хотела бы проводить с ней больше времени: «Из-за рабочих графиков мы видимся не так часто, как хотелось бы. Но ежедневно говорим по телефону на самые разные темы. При встрече можем обсудить подробности прошедших мероприятий, концертов, естественно, говорим и о политике. Естественно, говорим о наших детях. Теперь говорим о Селинке. Для меня она — внучка, а для мамы — уже правнучка. Мы обмениваемся впечатлениями по поводу прочитанных книг, увиденных передач — в этой части мама меня больше просвещает».

Звезда даже подумывает о том, чтобы жить вместе с мамой, сообщает Teleprogramma.pro. На данный момент певица находится в поиске подходящего дома, чтобы в нем все могли комфортно разместиться.