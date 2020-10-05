Валерия примет участие в ТЭФИ-КИДС и объявит победителя в одной из номинаций

Певица Валерия примет участие в ТЭФИ-КИДС и выберет победителя в одной из номинаций. Об этом сама звезда рассказала в своем микроблоге в Instagram.

«ТЭФИ-KIDS - национальная телевизионная премия за лучшие телепрограммы для детей состоялась в этом году во второй раз. Мне выпала честь объявлять победителя в одной из номинаций. Сколько, оказывается, интересных программ производится не только центральными каналами, но и региональными. Эфир церемонии вручения пройдёт на телеканале Россия 1», — написала певица.

К посту она прикрепила фото в эффектном образе в черном и сапогах на каблуках. Его подписчики отметили отдельно.

«Вот не ожидала, Лерочка, что чёрный цвет вам так к лицу🙏👌👍👍👍подчёркивает ещё более вашу точеную фигурку, моя же вы богиня🙏💕», «Что красиво то красиво, здесь даже придираться никак не могу, супер», «Восхищаюсь Вами!Вы-супер женщина,супер-мама,супер-певица!очень милая,всегда стильная,очень открытый человек.Обожаю ваши песни», «Ну Вы просто богиня», «Вы прекрасны!!», «Шикарная», — пишут подписчики.

Некоторые, однако, осудили артистку — отметили, что на Валерии нет защитной маски, и спросили, не боится ли она коронавируса.