Валерия поделилась секретом здоровья и красоты своей 79-летней мамы

Кроме того, певица рассказала о старте собственного бизнеса по доставке диетического питания No Secret By Valeriya. Вместе с коллегой по цеху — певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым Валерия запускает свой сервис правильного питания. Как цитирует певицу StarHit, питание подойдет и для желающих похудеть, и для тех, кто хочет правильно набрать массу или находится на «сушке».

Стоит отметить, что для многих поклонников Валерия является образцом для подражания. Певица часто делится своими тренировками, которые проводит дома. Регулярные занятия спортом, правильное питание и активный образ жизни позволяют Валерии в 49 лет выглядеть на двадцать лет моложе.

Фото: instagram