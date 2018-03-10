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Валерия поделилась секретом здоровья и красоты своей 79-летней мамы

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Фото из Instagram Валерии
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Галина Перфилова регулярно занимается спортом и правильно питается.

Популярная певица Валерия часто выходит в свет со своей 79-летней мамой Галиной. Поклонники неоднократно отмечали, что артистка и ее мама выглядят моложе своего возраста, и интересовались, как знаменитая семья умудряется сохранять красоту и продлевать молодость. Несколько часов назад Валерия поделилась в Instagram видеороликом с домашней тренировки своей мамы. В подписи к видео певица рассказала, что ее мама уже два года регулярно занимается дома под руководством тренера. «Она у меня полна сил, энергии, желания развиваться, двигаться вперёд: продолжает преподавать, и, помимо фитнеса, занимается ещё и английским языком. Ей очень нравятся тренировки с тренажёром DISQ и не только. Это видео предназначается пессимистам, которые считают, что после сорока начинать заниматься уже поздно», — написала Валерия.

Кроме того, певица рассказала о старте собственного бизнеса по доставке диетического питания No Secret By Valeriya. Вместе с коллегой по цеху — певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым Валерия запускает свой сервис правильного питания. Как цитирует певицу StarHit, питание подойдет и для желающих похудеть, и для тех, кто хочет правильно набрать массу или находится на «сушке».

Стоит отметить, что для многих поклонников Валерия является образцом для подражания. Певица часто делится своими тренировками, которые проводит дома. Регулярные занятия спортом, правильное питание и активный образ жизни позволяют Валерии в 49 лет выглядеть на двадцать лет моложе.

Фото: instagram

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