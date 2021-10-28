Валерия переживает утрату: от коронавируса скончался дядя певицы

«Прощайте, дорогой Валерий Николаевич! Вы мне были как родной человек все эти годы. Мы с Вами столько прошли, но ковид оказался сильнее. Дорога была Вашей жизнью, пусть легким будет Ваш небесный путь! Всегда будем помнить и гордиться тем, что рядом с нами жил такой удивительный, глубокий, волевой, мудрый человек», — написал Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram.

Валерию Никитину было 78 лет. Около 50 лет он проработал на Приволжской магистрали. Ему было присвоено звание «Почетный железнодорожник». В последние годы Валерий Николаевич курировал строительство социально значимых объектов: больниц, жилых домов.

«Коллектив Приволжской железной дороги выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Скорбим вместе с Вами. Светлая память!», — соболезнует коллектив Валерия, источник Gudok.ru.