Валерия переживает утрату: от коронавируса скончался дядя певицы
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Фото: @valeriya/Instagram
«Прощайте, дорогой Валерий Николаевич! Вы мне были как родной человек все эти годы. Мы с Вами столько прошли, но ковид оказался сильнее. Дорога была Вашей жизнью, пусть легким будет Ваш небесный путь! Всегда будем помнить и гордиться тем, что рядом с нами жил такой удивительный, глубокий, волевой, мудрый человек», — написал Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram.
Валерию Никитину было 78 лет. Около 50 лет он проработал на Приволжской магистрали. Ему было присвоено звание «Почетный железнодорожник». В последние годы Валерий Николаевич курировал строительство социально значимых объектов: больниц, жилых домов.
«Коллектив Приволжской железной дороги выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Скорбим вместе с Вами. Светлая память!», — соболезнует коллектив Валерия, источник Gudok.ru.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, East News