Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке

Мама поздравила свою «новорожденную» дочь нежными словами.

«Моя прекрасная талантливая девочка, с Днем рождения тебя! И с твоим удивительным превращением в мощную, яркую артистку Шену #SHENA? @anna_shulgina. Ты выбрала очень сложный творческий путь, но он твой. Хочу, чтобы ты продолжала сочинять крутые нестандартные произведения. У тебя уже есть свои слушатели, а завтра их будут миллионы. Хочу, чтобы ты была по-женски счастлива, чтобы в душе всегда был мир. Спасибо за крутейшую вечеринку, которой мы открыли новый год твоей жизни. Теперь говорю за двоих: гордимся тобой и очень любим», - поздравила Валерия.