Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке

Валерия и Иосиф Пригожин в ночь на 21 июня побывали на ночной именинной вечеринке. Старшей дочери певицы Анне Шульгиной исполнилось 26 лет.
Продюсер отметил, что для него было очень необычно начинать день рождения ночью. «Счастье наше!С Днем рождения!!! Необычно начинать праздник в ночь.Ты молодец и мы гордимся тобой.Спасибо за круто организованную вечеринку», - написал Иосиф Пригожин в социальной сети (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Мама поздравила свою «новорожденную» дочь нежными словами.
«Моя прекрасная талантливая девочка, с Днем рождения тебя! И с твоим удивительным превращением в мощную, яркую артистку Шену #SHENA? @anna_shulgina. Ты выбрала очень сложный творческий путь, но он твой. Хочу, чтобы ты продолжала сочинять крутые нестандартные произведения. У тебя уже есть свои слушатели, а завтра их будут миллионы. Хочу, чтобы ты была по-женски счастлива, чтобы в душе всегда был мир. Спасибо за крутейшую вечеринку, которой мы открыли новый год твоей жизни. Теперь говорю за двоих: гордимся тобой и очень любим», - поздравила Валерия.
Анна Шульгина с легкой руки мамы тоже начала певческую карьеру. Сначала девушка выступала вместе с Валерией, а недавно отправилась в свободное плавание сменив сценическое имя и образ. Нежная и романтичная Анна Шульгина превратилась в дерзкую красотку под псевдонимом SHENA?.
Кроме Анны, у Валерии есть еще два сына Артем и Арсений. Старший живет в Швейцарии и ведет свой бизнес, а младший Арсений посвятил себя музыке – он выдающийся пианист.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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