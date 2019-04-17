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Валерия опубликовала ретро-снимок и поздравила маму со своим днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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С мамой Галиной Николаевной

Фото: Instagram
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Певица призналась ей в любви.

Сегодня, 17 апреля, певица Валерия отмечает день рождения. И с этим праздником она в первую очередь поздравила свою маму Галину Николаевну. А в Instagram Валерия опубликовала свое детское фото.

«Мамуля, поздравляю тебя !!!! Спасибо тебе за жизнь!!!! Это твой праздник, может, даже больше, чем мой. Я люблю тебя, мамуля, люблю свою семью, люблю эту жизнь, и она отвечает мне взаимностью. Ура!!!!! Ну что, побежали дальше ???!!!!! На фото мне пять лет и я отчетливо помню, как после этой фотосессии не захотела оставаться в детсадике и сбежала оттуда. Меня через пару часов нашли и вернули» - рассказала о своих воспоминаниях певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Валерии 5 лет

Фото: Instagram

За несколько часов Валерию поздравили десятки друзей, коллег и подписчиков, которых у нее, к слову, почти два с половиной миллиона.

«Дорогая моя, ну с твоим Днем! так хочется много всего тебе сказать и пожелать, но у нас еще будет время. Обнимаю и очень люблю. С Днем Рождения!», - написала Инна Маликова. «Дорогая Валерия! С Днем рождения!!! Света, радости, Вдохновения, творчества, Музыки в душе и ЛЮБВИИИИИИИИИ. От души поздравляю», - присоединилась актриса Ольга Кабо. «Волшебная Валерия,тепло,что излучает твоя душа заслуживает ответа и он летит в твоё сердце и оно светится счастьем. С днем рождения», - пожелала Анастасия Макеева.

Апрель богатый на дни рождения месяц для семьи певицы. Супруг Валерии – продюсер Иосиф Пригожин 2 апреля отметил 50-летний юбилей. Тогда супруги закатили вечеринку для 500 гостей. Дети Валерии тогда признались матери, что это был лучший праздник в их жизни.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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