Валерия опубликовала ретро-снимок и поздравила маму со своим днем рождения

Сегодня, 17 апреля, певица Валерия отмечает день рождения. И с этим праздником она в первую очередь поздравила свою маму Галину Николаевну. А в Instagram Валерия опубликовала свое детское фото.

«Мамуля, поздравляю тебя !!!! Спасибо тебе за жизнь!!!! Это твой праздник, может, даже больше, чем мой. Я люблю тебя, мамуля, люблю свою семью, люблю эту жизнь, и она отвечает мне взаимностью. Ура!!!!! Ну что, побежали дальше ???!!!!! На фото мне пять лет и я отчетливо помню, как после этой фотосессии не захотела оставаться в детсадике и сбежала оттуда. Меня через пару часов нашли и вернули» - рассказала о своих воспоминаниях певица (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).