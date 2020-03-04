Валерия обратилась к взрослой дочери Иосифа Пригожина: «Девочка, уже испытавшая много на своем пути»

Даная — визажист, модель plus-size, основательница магазина для полных — долгое время боролась за то, что у нее сейчас есть. Жалуясь на отсутствие помощи от папы, она пыталась привлечь внимание ксвоей персоне, пройдя кастинг на «Дом-2». Тогда отец жестко осудил ее и потребовал перестать использовать его фамилию. Вес, который девушка набрала из-за гормонального сбоя, тоже привлекал массу негативных комментариев. Сравнения с знаменитой «мачехой» ранили Данаю, однако со временем, по всей видимости, пышнотелая брюнетка преодолела все свои комплексы.

Недавно прессе стало известно, что дочь Пригожина находится в сложной ситуации: ее мама и отчим заложили квартиру и столкнулись с несправедливостью. «Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать. Представители компании руководствовались поправками в законодательстве. То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья...» — рассказывала Даная «СтарХиту».

Редакция Passion.ru присоединяется к добрым словам в адрес этой красивой брюнетки.