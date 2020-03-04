Валерия обратилась к взрослой дочери Иосифа Пригожина: «Девочка, уже испытавшая много на своем пути»
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Фото: Instagram Иосифа Пригожина
В эту среду, 4 марта, празднует день рождения родная дочь Иосифа Пригожина — Даная. Нынешняя супруга продюсера, певица Валерия, обратилась к ней в этот день.
«Даночка, дорогая! С Днем рождения! Ты очень красивая, добрая, доверчивая девочка, уже испытавшая много на своем пути. Но все эти трудности — проверка на прочность. Все плохое забудется, но самое главное — у тебя есть стремление реализоваться в жизни, добиться успеха, самостоятельности, идти вперед, развиваться и делать все, чтобы твой папа, все мы тобой гордились. Пусть все так и произойдет! Будь здорова и счастлива! Пусть у тебя случится огромная любовь, которая откроет в твоей душе самые потаенные двери и выпустит наружу мощную созидательную энергию, а мы всегда рядом, ты это знаешь. С любовью, Лера», — написала она.
Отец девушки был краток: «Дорогая доченька! С Днем рождения! Единственное, что я хочу и о чем мечтаю — чтобы ты была здорова и счастлива. Всегда рядом».
Даная — визажист, модель plus-size, основательница магазина для полных — долгое время боролась за то, что у нее сейчас есть. Жалуясь на отсутствие помощи от папы, она пыталась привлечь внимание ксвоей персоне, пройдя кастинг на «Дом-2». Тогда отец жестко осудил ее и потребовал перестать использовать его фамилию. Вес, который девушка набрала из-за гормонального сбоя, тоже привлекал массу негативных комментариев. Сравнения с знаменитой «мачехой» ранили Данаю, однако со временем, по всей видимости, пышнотелая брюнетка преодолела все свои комплексы.
Недавно прессе стало известно, что дочь Пригожина находится в сложной ситуации: ее мама и отчим заложили квартиру и столкнулись с несправедливостью. «Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать. Представители компании руководствовались поправками в законодательстве. То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья...» — рассказывала Даная «СтарХиту».
Редакция Passion.ru присоединяется к добрым словам в адрес этой красивой брюнетки.
Фото и видео: instagram
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