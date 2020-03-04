passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Валерия обратилась к взрослой дочери Иосифа Пригожина: «Девочка, уже испытавшая много на своем пути»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Даная Пригожина с папой

Фото: Instagram Иосифа Пригожина

Даная Пригожина празднует день рождения.

В эту среду, 4 марта, празднует день рождения родная дочь Иосифа Пригожина — Даная. Нынешняя супруга продюсера, певица Валерия, обратилась к ней в этот день.

«Даночка, дорогая! С Днем рождения! Ты очень красивая, добрая, доверчивая девочка, уже испытавшая много на своем пути. Но все эти трудности — проверка на прочность. Все плохое забудется, но самое главное — у тебя есть стремление реализоваться в жизни, добиться успеха, самостоятельности, идти вперед, развиваться и делать все, чтобы твой папа, все мы тобой гордились. Пусть все так и произойдет! Будь здорова и счастлива! Пусть у тебя случится огромная любовь, которая откроет в твоей душе самые потаенные двери и выпустит наружу мощную созидательную энергию, а мы всегда рядом, ты это знаешь. С любовью, Лера», — написала она.

Отец девушки был краток: «Дорогая доченька! С Днем рождения! Единственное, что я хочу и о чем мечтаю — чтобы ты была здорова и счастлива. Всегда рядом».

Даная — визажист, модель plus-size, основательница магазина для полных — долгое время боролась за то, что у нее сейчас есть. Жалуясь на отсутствие помощи от папы, она пыталась привлечь внимание ксвоей персоне, пройдя кастинг на «Дом-2». Тогда отец жестко осудил ее и потребовал перестать использовать его фамилию. Вес, который девушка набрала из-за гормонального сбоя, тоже привлекал массу негативных комментариев. Сравнения с знаменитой «мачехой» ранили Данаю, однако со временем, по всей видимости, пышнотелая брюнетка преодолела все свои комплексы.

Недавно прессе стало известно, что дочь Пригожина находится в сложной ситуации: ее мама и отчим заложили квартиру и столкнулись с несправедливостью. «Нас огорошили заявлением о том, что мы должны заплатить полную стоимость жилья, иначе нам его не видать. Представители компании руководствовались поправками в законодательстве. То есть все те деньги, которые моя семья выплачивала не один год, попросту брошены на ветер! Пока там живет моя бабушка, а ей 80 лет. Ее уже выписали без нашего ведома. Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья...» — рассказывала Даная «СтарХиту».

Редакция Passion.ru присоединяется к добрым словам в адрес этой красивой брюнетки.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!