Валерия — о красоте и принятии себя: «Не надо стараться соответствовать чьим-то стандартам»Эксклюзивно для Passion.ru
Passion.ru: Валерия, поздравляем с премьерой песни. Расскажите, о чем она и что лично для вас значит?
Валерия: Спасибо! Сейчас мы живем в таком мире, когда не хватает положительно заряженных синглов, и когда случается их появление, это настоящая творческая удача. Это и случилось с «Синицей». Отдельное спасибо авторам Максиму Фадееву и Наталье Касимцевой. Эта песня о прекрасном чувстве, которое делает человека сильнее и дает крылья для полета. Она для меня очень особенная, я пою ее сердцем и душой. Надеюсь, «Синица» найдет отклик и в ваших сердцах. Судя по первым реакциям слушателей, уже так и вышло. Для меня как для исполнителя крайне важна и необходима обратная связь, только так мы понимаем, смогли ли достучаться до своего зрителя.
Passion.ru: Песня стала саундтреком к кинофильму «Я хочу! Я буду!», главная героиня которого понимает, что находится в тупике и живет не свою жизнь. Можно ваш личный совет, как найти себя в этом мире и не поддаваться общественному мнению?
Валерия: Одно понятно — чем больше мы не похожи на других, тем больше раздражения вызываем! Если на вас бурно реагируют, значит, вы все правильно делаете. Надо принять решение, будешь ты жить своей жизнью или будешь бесконечно стараться соответствовать чьим-то стандартам. Жизнь слишком коротка, чтобы разменивать ее на оглядки по сторонам.
Фото: instagram.com/valeriya/
Passion.ru: Хочется поговорить с вами о женском. Вы прекрасно выглядите, в чем ваш главный секрет?
Валерия: Никаких секретов нет, я веду здоровый образ жизни. Раньше это многих раздражало, но сегодня все больше людей становятся сторонниками этого направления. Здоровый образ жизни не равно скучный, как мы привыкли считать. Да, я не употребляю алкоголь, но это не значит, что от этого мне менее радостно на всех мероприятиях. Никаких допингов в моей жизни нет, и это дает мне больше сил и для работы, и для отдыха.
Научиться радоваться мелочам не так сложно. Например, я одеваю красивую спортивную форму дома для себя любимой, и спорт превращается для меня уже в совсем другой процесс. Я нахожусь на самообслуживании, тренируюсь дома. У меня огромное количество спортинвентаря.
Про лицо: пластики в моей жизни не было никогда, возможно, решусь, но это будет значительно позже. Раз в два месяца могу сделать какие- то процедуры в салоне, но не увлекаюсь. Знаю, что многие ходят на массаж, это действительно очень полезно, но у меня не хватает времени на это.
Фото: instagram.com/valeriya/
Passion.ru: Чуть больше года назад вы стали бабушкой прекрасной внучки. Какие новые эмоции вы открыли для себя в этой роли? Помогаете Арсению и Лиане воспитывать малышку?
Валерия: Только один человек может называть меня бабушкой, это Селин, моя внучка. Мне так жалко, что мы живем в разных частях Москвы и встречаемся лишь раз в неделю, но мы постоянно общаемся по видеосвязи. Я бы вообще ее от себя не отпускала, это такое счастье. Молодые родители справляются сами, их быт полностью устроен.
Passion.ru: Расскажите о своих семейных ценностях, что для вас превыше всего?
Валерия: Я человек очень семейный, и в таком же духе я воспитывала своих детей. Семья — это единый кулак. Очень важно заботиться о своих родителях, ведь на это смотрят и наши дети. Воспитывать на словах не получится, надо показывать делом. Нам очень хочется собираться чаще и проводить друг с другом время, но из-за сложных графиков всех собрать получается крайне редко. Я очень ценю каждый миг, проведенный в компании своих близких, это по-настоящему важные моменты в жизни.
Фото: instagram.com/valeriya/
Passion.ru: Скоро День всех влюбленных. Хочется спросить вас о самом запоминающемся свидании в вашей жизни. Каким оно было и где?
Валерия: Это было в Амстердаме на заре наших отношений с Иосифом. Мы снимали там клип, ничего не предвещало, что эти отношения перерастут в любовь длиной в жизнь. Конец апреля, повсюду цвели тюльпаны, волшебная обстановка… Он пригласил меня на романтический ужин и признался в своих чувствах… Прошло много лет, но этот момент мне запомнился на всю жизнь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Желаем Валерии первых строчек в хит-парадах, а новый сингл «Синица» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных платформах.
Фото: Instagram.com, Екатерина Ширинкина/Passion.ru