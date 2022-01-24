Валерия — о красоте и принятии себя: «Не надо стараться соответствовать чьим-то стандартам»

Passion.ru: Валерия, поздравляем с премьерой песни. Расскажите, о чем она и что лично для вас значит?

Валерия: Спасибо! Сейчас мы живем в таком мире, когда не хватает положительно заряженных синглов, и когда случается их появление, это настоящая творческая удача. Это и случилось с «Синицей». Отдельное спасибо авторам Максиму Фадееву и Наталье Касимцевой. Эта песня о прекрасном чувстве, которое делает человека сильнее и дает крылья для полета. Она для меня очень особенная, я пою ее сердцем и душой. Надеюсь, «Синица» найдет отклик и в ваших сердцах. Судя по первым реакциям слушателей, уже так и вышло. Для меня как для исполнителя крайне важна и необходима обратная связь, только так мы понимаем, смогли ли достучаться до своего зрителя.

Passion.ru: Песня стала саундтреком к кинофильму «Я хочу! Я буду!», главная героиня которого понимает, что находится в тупике и живет не свою жизнь. Можно ваш личный совет, как найти себя в этом мире и не поддаваться общественному мнению?

Валерия: Одно понятно — чем больше мы не похожи на других, тем больше раздражения вызываем! Если на вас бурно реагируют, значит, вы все правильно делаете. Надо принять решение, будешь ты жить своей жизнью или будешь бесконечно стараться соответствовать чьим-то стандартам. Жизнь слишком коротка, чтобы разменивать ее на оглядки по сторонам.