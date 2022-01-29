Валерия Николаева не пустили на кинопремию «Золотой Орел» — что произошло
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look
56-летний актер Валерий Николаев появился на кинопремии «Золотой Орел» без приглашения и попытался пройти в зрительский зал. Сотрудники мероприятия отказали скандально-известному артисту и ограничили ему вход на церемонию награждения. Несмотря на то, что Николаев хотел посетить премию как представитель прессы, чтобы снять видео для Instagram, охрана была настроена категорично.
Сам Валерий рассказал журналистам, что с ним такое происходит далеко не в первый раз. «Меня постоянно не пускают, я же хулиган и бандит», — отметил актер.
Николаев не винит сотрудников безопасности, так как они действуют согласно регламенту и инструкциям, но у него имеется много вопросов к тем, кто «сверху». «Они на работе, у них инструкции, они не виноваты», — пояснил артист.
Пять лет назад звезда драматического сериала «День рождения Буржуя» был осужден за вождение в нетрезвом виде. В 2016 году автомобиль Николаева протаранил несколько машин и сбил полицейского. Наказанием за инцидент стал арест на 15 суток и штраф в размере 150 тысяч рублей.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru, Global Look Press