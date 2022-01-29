Валерия Николаева не пустили на кинопремию «Золотой Орел» — что произошло

56-летний актер Валерий Николаев появился на кинопремии «Золотой Орел» без приглашения и попытался пройти в зрительский зал. Сотрудники мероприятия отказали скандально-известному артисту и ограничили ему вход на церемонию награждения. Несмотря на то, что Николаев хотел посетить премию как представитель прессы, чтобы снять видео для Instagram, охрана была настроена категорично.

Сам Валерий рассказал журналистам, что с ним такое происходит далеко не в первый раз. «Меня постоянно не пускают, я же хулиган и бандит», — отметил актер.