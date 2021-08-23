Валерия на «Новой волне» показала безупречную фигуру в неприличном мини
Ни для кого не секрет, что артистка тщательно следит за собой, чтобы выглядеть восхитительно: строгая диета, регулярный спорт и косметические процедуры. При таких усилиях не грех показать стройные ноги — для творческого вечера друга и коллеги Николая Баскова Валерия выбрала ультракороткое платье в полоску и смело открыла даже зону декольте. На сцене «Новой волны» вместе с Басковым певица исполнила их совместный хит «Сохранив любовь».
Недавно артистка призналась, что муж называет ее «богиней», а этому статусу необходимо соответствовать. У Валерии действительно восхитительная фигура, и это учитывая тот факт, что она родила троих детей и недавно стала молодой бабушкой. У ее младшего 22-летнего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочь Селин. Валерия старается проводить как можно больше времени со своей внучкой.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @valeriya
Все настойчиво хотят знать рецепт молодости и стройности певицы. Она признается: «У меня нет жестких табу. Я очень люблю вкусно поесть. За свою жизнь я выработала собственное отношение к еде, стараясь питаться правильно и отказавшись от вредных привычек».
Во время общения с подписчиками в Instagram певица нередко делится спортивными упражнениями и не знает другого метода выглядеть отлично, когда тебе за 50, чем тщательно следить за своим режимом питания и дня.
Фото и видео: Rambler, Instagram
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