Валерия на «Новой волне» показала безупречную фигуру в неприличном мини

Недавно артистка призналась, что муж называет ее «богиней», а этому статусу необходимо соответствовать. У Валерии действительно восхитительная фигура, и это учитывая тот факт, что она родила троих детей и недавно стала молодой бабушкой. У ее младшего 22-летнего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы родилась дочь Селин. Валерия старается проводить как можно больше времени со своей внучкой.