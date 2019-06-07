Валерия, Максим Виторган, Денис Клявер и другие на открытии модного бутика

Гости бутика, среди которых были Валерия и Иосиф Пригожин, Максим Виторган, Денис Клявер, Алена Водонаева и другие, стали участниками светского коктейля, во время которого можно было познакомиться с основными линиями марки John Varvatos Collection и John Varvatos Star USA, капсульными коллекциями и всем представленным ассортиментом.

Pop-Up store расположился в исторически премиальном месте — Столешниковом переулке. Новое пространство стало продолжением мировой экспансии бренда, воплощая бунтарский дух и брутальную прямолинейность — качества, вдохновленные образом жизни основателя бренда, дизайнера Джона Варватоса. Интерьер Pop-Up store выполнен в концепции флагманского бутика в Нью-Йорке, символизирующей «мужскую» эстетику: идеальное место для шопинга столичных модников.