Валерия Ивлева высказалась против присутствия мужчин на родах: «Зачем вы их туда зовете?»

Валерия Ивлева сообщила подписчикам, что отказалась от идеи парных родов. Она категорически против того, чтобы Константин присутствовал в родзале.

Многие женщины сталкиваются с сильным волнением перед таким ответственным моментом, как появление малыша на свет. Им важно ощущать поддержку любимого мужа, поэтому некоторые отцы присутствуют в палате с роженицей, держат ее за руку и говорят успокаивающие слова. По мнению женщин, которые прошли через это, партнерские роды сближают и укрепляют союз. Валерия Ивлева придерживается другой точки зрения.