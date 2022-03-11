Валерия Ивлева высказалась против присутствия мужчин на родах: «Зачем вы их туда зовете?»
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Фото: instagram/ valeriya__ivleva
Валерия Ивлева сообщила подписчикам, что отказалась от идеи парных родов. Она категорически против того, чтобы Константин присутствовал в родзале.
Многие женщины сталкиваются с сильным волнением перед таким ответственным моментом, как появление малыша на свет. Им важно ощущать поддержку любимого мужа, поэтому некоторые отцы присутствуют в палате с роженицей, держат ее за руку и говорят успокаивающие слова. По мнению женщин, которые прошли через это, партнерские роды сближают и укрепляют союз. Валерия Ивлева придерживается другой точки зрения.
«Муж не будет присутствовать на родах, мы считаем, что ему там делать абсолютно нечего, — ответила супруга Константина Ивлева. Она добавила: «Для меня вот странно и непонятно, зачем вы их туда зовете?»
Для девушки этот малыш станет первым. Звездная пара уже объявила, что ждет девочку. Напомним, что у Константина есть двое детей от первого брака.
Фото и видео: Instagram