В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии»

Оценить новую работу режиссера Юрия Кулакова в этот вечер пришли Валерия и Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Валентин Юдашкин, Родион Газманов и многие другие. Также на премьере присутствовали Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и супруга первого Президента РФ Наина Ельцина.

Специально для тех звезд, кто пришел в этот вечер вместе с детьми, как например Иван Охлобыстин, волонтеры раздавали раскраски, альбомы и другие сувениры, созданные под выход мультфильма в прокат. Кроме этого, при входе гостей встречали ростовые куклы Петра и Февронии.

«Сказ о Петре и Февронии» рассказывает о князе Петре, который сражается с злодеем, захватившим Муромское княжество. Отважный воин выходит на бой со злодеем и побеждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чистое чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий

Валерия и Родион Газманов записали для мультфильма саундтрек «История любви», который певица исполнила перед премьерным показом. В широкий прокат лента уже завтра, накануне дня почитания святых Петра и Февронии. В России он отмечается 8 июля и называется «День семьи, любви и верности».