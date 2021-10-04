Валерия Гай Германика осталась без дорогой картины из-за недобросовестных соседей

Известная режиссер проживает на Большой Дмитровке, где она приобрела квартиру и сделала роскошный ремонт. Валерия оформила жилье в своем стиле, добавив в интерьер работы художников. Одним из предметов гордости в ее коллекции стала картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды».

Сама она при этом проживает за городом и в квартиру приезжает нечасто и, как правило, чтобы проверить, все ли в порядке.