Валерия Гай Германика осталась без дорогой картины из-за недобросовестных соседей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Известная режиссер проживает на Большой Дмитровке, где она приобрела квартиру и сделала роскошный ремонт. Валерия оформила жилье в своем стиле, добавив в интерьер работы художников. Одним из предметов гордости в ее коллекции стала картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды».
Сама она при этом проживает за городом и в квартиру приезжает нечасто и, как правило, чтобы проверить, все ли в порядке.
Приехав в очередной раз, режиссер поняла, что квартиру затопили — паркет вздулся, а картина безвозвратно погибла. Эксперты оценили, что стоимость ущерба составила 408 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Оказалось, что за время отсутствия режиссера в новой квартире ее затопили соседи. Только решить вопрос по-соседски у режиссера не вышло.
Валерия попыталась договориться с жильцами о компенсации мирно, однако ничего не получилось. Поэтому вопрос придется решать в судебном порядке — режиссер уже наняла юристов.
Фото: Global Look press