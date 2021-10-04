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Валерия Гай Германика осталась без дорогой картины из-за недобросовестных соседей

Режиссер шикарно оформила свою новую квартиру, в которой пока не проживает, и добавила в интерьер работы художников. Однако картины не смогли пережить потоп, который устроили соседи звезды в отсутствие хозяйки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия Гай Германика

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Известная режиссер проживает на Большой Дмитровке, где она приобрела квартиру и сделала роскошный ремонт. Валерия оформила жилье в своем стиле, добавив в интерьер работы художников. Одним из предметов гордости в ее коллекции стала картина Юлии Заставы «Удовольствие приходит во время еды».

Сама она при этом проживает за городом и в квартиру приезжает нечасто и, как правило, чтобы проверить, все ли в порядке.

Приехав в очередной раз, режиссер поняла, что квартиру затопили — паркет вздулся, а картина безвозвратно погибла. Эксперты оценили, что стоимость ущерба составила 408 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Оказалось, что за время отсутствия режиссера в новой квартире ее затопили соседи. Только решить вопрос по-соседски у режиссера не вышло.

Валерия попыталась договориться с жильцами о компенсации мирно, однако ничего не получилось. Поэтому вопрос придется решать в судебном порядке — режиссер уже наняла юристов.

Фото: Global Look press