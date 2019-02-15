Валерия, Елена Летучая и другие звезды отметили юбилей ювелирного бренда

Особенность бренда Darvol заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту — начиная с правильного выбора камня, формы и настроения изделия, ювелирный дом возвращает традиции украшений, которые передаются по наследству, хранятся для потомков, где каждый камень рассказывает историю владельца.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: YouTube/valeriyaofficial