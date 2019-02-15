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Валерия, Елена Летучая и другие звезды отметили юбилей ювелирного бренда

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия

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На днях в одном из московских ресторанов прошел светский ужин в честь пятилетия ювелирного дома Darvol.

Вечером 13 февраля в столичном ресторане Modus состоялся торжественный ужин в честь пятилетия ювелирного дома Darvol. Основательница бренда, геммолог (специалист по драгоценным камням — прим.ред.) Дарья Волкова представила собственную Академию геммологии, которая станет одним из крупнейших в России центров по изучению редких драгоценных камней. Елена Летучая, Оксана Федорова, Виктория Дайнеко, Ксения Безуглова, Согдиана, Малена Малиновская, Ирина Акопян, Аннэтэс Рудман и другие звездные поклонницы ювелирных украшений пришли поздравить Darvol с круглой датой.

Дарья Волкова и Елена Летучая

Кульминацией вечера стала презентация нового клипа певицы Валерии, являющейся музой ювелирного дома Darvol. Новый клип «Верни мне надежду» стал коллаборацией двух современных женщин, умеющих любить и готовых бороться за свое счастье. На создание клипа Валерию и ее продюсера и супруга Иосифа Пригожина вдохновила судьба Дарьи Волковой — в 20 лет девушка потеряла от рака любимого мужа и осталась, совсем юная, одна с двумя детьми. Сегодня, спустя десять лет, она мама уже троих малышей и владелица ювелирного бизнеса. Та, о которой говорят self-made. В этом клипе Дарья предстала в образе Мадонны – матери Христа, воплотив лучшие женские качества — смелость, самоотверженность, честность в чувствах и мыслях, веру в людей и умение прощать.

Особенность бренда Darvol заключается в индивидуальном подходе к каждому клиенту — начиная с правильного выбора камня, формы и настроения изделия, ювелирный дом возвращает традиции украшений, которые передаются по наследству, хранятся для потомков, где каждый камень рассказывает историю владельца.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: YouTube/valeriyaofficial

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