Валерия, Екатерина Андреева, Наташа Королева, Дима Билан и другие знаменитости поздравили подопечных Фонда «Северная корона» с Днем защиты детей

Благотворительный Фонд Ирины Кудриной «Северная корона» накануне Дня защиты детей организовал праздник для малышей-сирот и тех, кто остался без попечения взрослых. В благотворительной акции в цирке Никулина на Цветном бульваре приняли участие более 2 тысяч воспитанников 70 детских домов, школ-интернатов и коррекционных учреждений 19 регионов России.
На мероприятие приехали известные гости: Валерия и Иосиф Пригожин, Екатерина Андреева, Надежда Оболенцева, Иосиф Пригожин, Максим Никулин, Дима Билан, Тимати, Митя Фомин, Антон Азаров, Денис Клявер, Наташа Королева, Влад Соколовский, Артем Качер, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и другие знаменитости.
Фото: Пресс-служба
«Ирина – большая молодец! Я знаю, сколько сил она отдает этому фонду, как она заботится о детях – она их воспитывают как своих собственных, как родных. Этим мальчишкам и девчонкам очень повезло, потому что в ее лице они обрели любовь, заботу и по-настоящему мудрого наставника - это дорогого стоит, знаете, не всегда родители такие бывают. Вот поэтому Ирина Кудрина большая молодец, я ее очень уважаю и всегда, когда могу, с радостью поддерживаю фонд», - сказала певица Валерия.
Фото: Пресс-служба
«Я очень рада, что у меня есть возможность помогать, чем могу, фонду «Северная корона». Это так важно давать какую-то частицу тепла, помощи своей тем, кто обездолен, лишен родительского внимания... И когда у меня есть возможность чем-то помочь, я просто благодарна тем, кто мне эту возможность дает. Для детей, конечно же, это очень важно, потому что это такой момент единения, момент понимания того, что они нужны, что для них большой коллектив фонда старается и делает все возможное, а иногда даже и невозможно, чтобы им было хорошо! Это каждодневный кропотливый труд, которые выливаются как апогей в такой замечательный концерт», - поделилась эмоциями телеведущая Екатерина Андреева.