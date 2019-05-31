Валерия, Екатерина Андреева, Наташа Королева, Дима Билан и другие знаменитости поздравили подопечных Фонда «Северная корона» с Днем защиты детей

Благотворительный Фонд Ирины Кудриной «Северная корона» накануне Дня защиты детей организовал праздник для малышей-сирот и тех, кто остался без попечения взрослых. В благотворительной акции в цирке Никулина на Цветном бульваре приняли участие более 2 тысяч воспитанников 70 детских домов, школ-интернатов и коррекционных учреждений 19 регионов России.

На мероприятие приехали известные гости: Валерия и Иосиф Пригожин, Екатерина Андреева, Надежда Оболенцева, Иосиф Пригожин, Максим Никулин, Дима Билан, Тимати, Митя Фомин, Антон Азаров, Денис Клявер, Наташа Королева, Влад Соколовский, Артем Качер, Мари Краймбрери, Люся Чеботина и другие знаменитости.