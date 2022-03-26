Валерий Николаев вернулся из психиатрической больницы к жене
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Владимир Мушкин/Global Look Press
История берет свое начало с февраля. Именно тогда Валерия поймали без прав за рулем. Звезда экрана недавно взял подержанную Infiniti стоимостью немногим больше миллиона рублей. Не смотря на временное лишение прав до сентября, он сел за руль. За рулем кредитного авто Николаева и задержали без прав. 10 февраля суд отправил звезду отбывать административный арест в 15 суток в спецприемник. Однако в спецприемнике мужчина повел себя странно и доктора «Скорой» госпитализировали Валерия с диагнозом биполярное расстройство. 14 февраля по решению суда Валерия Николаева официально отправили на лечение. Сам актер не возражал.
В телепрограмме «Ты не поверишь!» показали Валерия Николаева с женой на прогулке во дворе дома столичной квартиры – супруги гуляли с коляской, в которой спал их сын Никита. Валерия и Эльмира обходятся без нянь. Актер в ближайшее время планирует вернуться к работе – на съемочную площадку.
Тренер актера по боксу Тарас Кияшко, а также его друг в интервью программе рассказал, что у Валеры был очередной нервный срыв. «Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая "фигня" - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»
Пока Валерий лечился его друзья собрали для его жены и сына материальную помощь. Земскова восемь лет вытаскивает актера из кризисных ситуаций. Николаев спровоцировал несколько ДТП в пьяном виде, пережил перитонит и операцию, лечение в спецклинике от зависимостей, консультировался с авторитетным доктором психиатром. Все эти непростые времена пара прошла вместе. Сейчас друзья надеются, что срывов больше не будет– главное вовремя успеть заметить первые признаки болезни и предотвратить ее. В этот раз не удалось, но серьезных последствий удалось избежать.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press