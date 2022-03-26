Валерий Николаев вернулся из психиатрической больницы к жене

В телепрограмме «Ты не поверишь!» показали Валерия Николаева с женой на прогулке во дворе дома столичной квартиры – супруги гуляли с коляской, в которой спал их сын Никита. Валерия и Эльмира обходятся без нянь. Актер в ближайшее время планирует вернуться к работе – на съемочную площадку.

Тренер актера по боксу Тарас Кияшко, а также его друг в интервью программе рассказал, что у Валеры был очередной нервный срыв. «Проблема есть, и она сейчас решается, медикаментозно это все выравнивается. Просто не успели. У него бывает такая "фигня" - была года три назад, все это лечится. Не могу сказать, что он дебошир – он прекрасный человек. Но проблемы бывают у всех – у кого-то алкоголь, кто-то любит кутить, гулять…»

Пока Валерий лечился его друзья собрали для его жены и сына материальную помощь. Земскова восемь лет вытаскивает актера из кризисных ситуаций. Николаев спровоцировал несколько ДТП в пьяном виде, пережил перитонит и операцию, лечение в спецклинике от зависимостей, консультировался с авторитетным доктором психиатром. Все эти непростые времена пара прошла вместе. Сейчас друзья надеются, что срывов больше не будет– главное вовремя успеть заметить первые признаки болезни и предотвратить ее. В этот раз не удалось, но серьезных последствий удалось избежать.