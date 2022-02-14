Валерий Николаев оказался в психушке после заявления о нападении сокамерника

Валерий Николаев находится под административным арестом по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также отсутствия водительского удостоверения. Его посадили на 15 суток в спецприемник на Варшавском шоссе. В камере он не поладил с одним из соседей, у них произошел конфликт. Валерий Николаев уверяет, что гражданин Таджикистана Шахриер Беков в ходе ссоры вылил пол-литра кипятка прямо на актера.

По словам Николаева, теперь у него 40% тела поражено ожогами. Он утверждает, что на устранение дефектов с помощью пластики может уйти около 10 миллионов рублей. Валерий Николаев написал заявление на обидчика. Полиция начала проверку, сообщают «Известия».

В ходе проверки никаких повреждений на теле Николаева не было обнаружено. Специалисты сообщают, что мужчина начал вести себя неадекватно, после чего его отправили на осмотр к психиатру. Врач установил, что у актера тяжелое биполярное расстройство. Никакого инцидента с кипятком в реальности не было, сообщает Telegram-канал 112.