Валерий Николаев может отправится в тюрьму сразу после выхода из психиатрической больницы

Валерий Николаев добровольно отправился в психологический диспансер и примерно через неделю должен закончить курс лечения. Сразу после этого артисту может грозить тюрьма, так как он должен досидеть оставшиеся 13 суток ареста.

Незадолго до госпитализации Валерий был пойман сотрудниками полиции за нахождение за рулем автомобиля без прав. Он, напомним, лишен их до сентября этого года за вождение в нетрезвом виде, спровоцировавшее несколько ДТП. Недавно звезда сериала «День рождения Буржуя» приобрел автомобиль марки Infiniti в кредит, но не смог дождаться осени и сел за руль.

Когда именно выпишут артиста из психдиспансера — зависит от результатов лечения. Сейчас Николаев чувствует себя лучше, по вечерам общается с супругой и 8-месячным сыном по видеосвязи, сообщает KP.RU.

На эту весну у артиста были грандиозные планы. Он хотел дойти до финала конкурса «Танцы со звездами», на вырученные деньги снять собственный фильм и отметить свадьбу дочери. Но ментальное состояние Николаева не выдержало прямо во время нахождения в камере. Страдающий от биполярного расстройства артист отсидел в спецприемнике пару суток и отправился на лечение после нападения на сокамерника и выявления в анализах следов наркотических веществ.

«У Валерия не только автокредит. Он еще один взял кредит – говорят на свое кино. Но до этого в марте сам собирался сняться в каком-то проекте: говорил, что первый день съемочный выпадает на 21-е день свадьбы любимой дочери, поэтому поздравит молодых в другой день. Надеемся, что он вернется в строй и будет снимать, сниматься, зарабатывать, отдавать кредиты», — рассказала источнику коллега Николаева.