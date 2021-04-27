Валерий Меладзе заступился за брата, обвиненного в харассменте
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В подобном поведении его заподозрила певица Ани Лорак. Как уточнила звезда, Меладзе хотел с ней близких отношений в обмен на сотрудничество, но она отказалась. «Потом он просто оборвал все трубки телефона и запретил всем знакомым со мной общаться», — подчеркнула Лорак. Валерий Меладзе, который в прошлом спел с Ани дуэтом, жестко отреагировал на подобные заявления и назвал их бредом.
«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!», — ответил он на вопросы журналистов на гала-ужине «Премии Муз-ТВ».
Кроме того, защитила Константина Меладзе и Светлана Лобода, которая раньше выступала в «ВИА Гра». «Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», — добавила она, пишет KP.Ru. «Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет», — добавила Лолита Милявская.
Напомним, Константин Меладзе женат на Вере Брежневой. Они тайно поженились в Италии. Церемония состоялась в узком семейном кругу. Несмотря на то, что сами влюбленные большую часть времени проводят в России или Италии, они владеют несколькими дорогими объектами в столице Украины — Киеве.
Фото: Instagram/@ververa, Instagram/@anilorak, Global Look Press, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!