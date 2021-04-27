Валерий Меладзе заступился за брата, обвиненного в харассменте

«Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!», — ответил он на вопросы журналистов на гала-ужине «Премии Муз-ТВ».

Кроме того, защитила Константина Меладзе и Светлана Лобода, которая раньше выступала в «ВИА Гра». «Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», — добавила она, пишет KP.Ru. «Мне кажется, все стали помешаны на харассменте и ищут его там, где его просто нет», — добавила Лолита Милявская.

Напомним, Константин Меладзе женат на Вере Брежневой. Они тайно поженились в Италии. Церемония состоялась в узком семейном кругу. Несмотря на то, что сами влюбленные большую часть времени проводят в России или Италии, они владеют несколькими дорогими объектами в столице Украины — Киеве.