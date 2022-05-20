Валерий Меладзе удивил поклонников неожиданным признанием: «Потерял интерес к шоу-бизнесу»

В эти непростые времена знаменитости пересматривают свои приоритеты и думают о будущем. Вот и 56-летний Валерий Меладзе в своем микроблоге огорошил фанатов неожиданным признанием. Исполнитель сообщил, что устал от 30-летней концертной деятельности и пересмотрел свое отношение к музыке.

«Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. Я утратил интерес к шоу-бизнесу. Форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах для меня перестало иметь значение. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям», — признался Меладзе и добавил, что после окончания Николаевского кораблестроительного института поступил в аспирантуру, потом занялся наукой в области глубокий очистки воды и даже написал кандидатскую диссертацию.

Сейчас он считает, что разработка установки по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды более перспективна, чем творчество.