Певец Валерий Меладзе стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и откровенно рассказал о своих ощущениях во время свадьбы старшей дочери Инги.

52-летний Валерий Меладзе появился в студии шоу «Вечерний Ургант» и ответил на несколько вопросов ведущего. Певец вспомнил о семейном торжестве, прошедшем в октябре прошлого года — его старшая дочь Инга вышла замуж.

На вопрос Ивана Урганта, пустил ли Валерий скупую мужскую слезу на свадьбе дочери, певец честно ответил, что старался держаться, но все-таки расчувствовался во время своего выступления с песней «Как ты красива сегодня».