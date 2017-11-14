Валерий Меладзе признался, что плакал на свадьбе дочери
Фото из Instagram Инги Меладзе
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Певец Валерий Меладзе стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и откровенно рассказал о своих ощущениях во время свадьбы старшей дочери Инги.
52-летний Валерий Меладзе появился в студии шоу «Вечерний Ургант» и ответил на несколько вопросов ведущего. Певец вспомнил о семейном торжестве, прошедшем в октябре прошлого года — его старшая дочь Инга вышла замуж.
На вопрос Ивана Урганта, пустил ли Валерий скупую мужскую слезу на свадьбе дочери, певец честно ответил, что старался держаться, но все-таки расчувствовался во время своего выступления с песней «Как ты красива сегодня».
Напомним, Валерий и Ирина Меладзе расстались в 2012-м и развелись двумя годами позже. Почти сразу после этого артист женился на Альбине Джанабаевой, которая родила ему двух сыновей, Константина и Луку. А от брака с Ириной у Валерия есть три дочери.