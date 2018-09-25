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Валерий Меладзе объяснил, почему не поет вместе с женой Альбиной Джанабаевой

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

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53-летний Валерий Меладзе рассказал о перспективах совместной работы с супругой, 39-летней Альбиной Джанабаевой.

Не так давно супруги Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева записали совместный трек «Без суеты». Эта композиция настолько понравилась поклонникам, что они принялись упрашивать артистов спеть вместе снова. Однако, как заявил Валерий в беседе с представителями своего фан-клуба, в ближайшее время у них с Альбиной нет таких планов.

«Нам с Альбиной много раз советовали сделать дуэт, но мы не очень хотим выпячивать нашу личную жизнь на сцене. Дуэт «Без суеты» мы записали к конкретному событию. Это была не обязательная программа, где нужно во что бы то ни стало спеть дуэтом. Но это вызвало интерес. Подумаем, может быть, когда-нибудь сделаем что-то, чтобы продолжить эту линию. Цели словить хайп на этом мы не ставим. У Альбины идет своя работа, у меня — своя. Она занимается театральной деятельностью и сейчас заново набирает серьезные обороты как сольная исполнительница. Мне кажется, надо дать ей некую свободу. Поэтому пока идем с ней параллельными курсами. А там посмотрим», — сообщил Меладзе.

Кроме того, сейчас Валерий занят и на съемках проектов «Голос» — «Дети. Сезон 5» и «60+». Поэтому в любом случае в скором времени новый супружеский дуэт поклонникам ждать не стоит.

Фото: Instagram

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