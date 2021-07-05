Валерий Меладзе объяснил, почему его брат не мог делать непристойные предложения Ани Лорак

Меладзе добавил, что характер его брата и его отношение к женщинам просто не позволяют заподозрить его в подобном.

«Костя очень скромный и интеллигентный человек, и он настолько трепетно относится к женщинам, что я даже не представляю себе такого... Он может написать женщине стихи, может совершить ради нее красивый поступок, но чтобы намекать, что он хочет от нее чего-то взамен на что-то...», — говорит он.

Альбина Джанабаева соглашается с мужем — она просто не может представить себе композитора с другой стороны.

Про сами обвинения в харасcменте Валерий говорит, что отвечать или нет на предложения мужчин — это всегда выбор женщины. К шоу-бизнесу это тоже относится.

«Если ты сделала карьеру через постель, то не надо всем об этом рассказывать. А если тебе никто не предлагал сделать карьеру через постель и тебе обидно, то не надо рассказывать, что ты не такая».