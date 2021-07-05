Валерий Меладзе объяснил, почему его брат не мог делать непристойные предложения Ани Лорак
Музыкант прокомментировал заявления относительно харассмента — в этом ранее обвинили его брата Константина. Валерий заявил, что решение, отвечать или нет на неоднозначные предложения со стороны мужчин, всегда остается за женщиной. Например, если она не хочет спать с начальником, она может просто уволиться.
Меладзе рассказал, что в самом начале этой истории сказал своей жене Альбине, что их семья началась с харассмента, и добавил, что такое сравнение певице не понравилось. Однако такого рода отношения тоже имеют право на существование.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @meladzevalerian
С обвинениями от Ани Лорак, которая ранее заявила, что Константин Меладзе не стал работать с ней потому, что она отказалась от более близких, чем рабочие, отношений, Валерий не согласен и, по его словам, вообще не понимает, «зачем она это ляпнула». Артистов у Меладзе всегда было много, а Ани Лорак не вполне подходила по формату.
Меладзе добавил, что характер его брата и его отношение к женщинам просто не позволяют заподозрить его в подобном.
«Костя очень скромный и интеллигентный человек, и он настолько трепетно относится к женщинам, что я даже не представляю себе такого... Он может написать женщине стихи, может совершить ради нее красивый поступок, но чтобы намекать, что он хочет от нее чего-то взамен на что-то...», — говорит он.
Альбина Джанабаева соглашается с мужем — она просто не может представить себе композитора с другой стороны.
Про сами обвинения в харасcменте Валерий говорит, что отвечать или нет на предложения мужчин — это всегда выбор женщины. К шоу-бизнесу это тоже относится.
«Если ты сделала карьеру через постель, то не надо всем об этом рассказывать. А если тебе никто не предлагал сделать карьеру через постель и тебе обидно, то не надо рассказывать, что ты не такая».
Ксения Собчак поинтересовалась мнением артиста о современных исполнителях и провокационных текстах их песен — в пример она привела Элджея и Моргенштерна.
«Такие песни могут петь парни, у которых что-то не получилось, которые сомневаются в себе», — считает Валерий, однако в целом относится к молодым звездам благосклонно.
«Мне нравятся эти ребята, которые валяют дурака и зарабатывают, пусть и меньше меня. Меня восхищает их внутренняя свобода», — отмечает он, добавив, что сам бы такими способами пользоваться не стал.