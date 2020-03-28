Валерий Меладзе назвал имена первых финалистов нового сезона шоу «Голос. Дети»
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Фото: кадр из эфира
В пятницу, 27 марта, в эфир вышел очередной выпуск седьмого сезона шоу «Голос. Дети», в котором стартовал этап поединков. Первыми сразиться в вокальном баттле на сцене проекта выпала участь подопечным Валерия Меладзе.
По правилам этапа наставник делит свою команду на пять троек, каждая из которых готовит одну песню. После выступления трио Валерий Шотаевич выбирал одного участника, который проходил в следующий раунд — песня на вылет. После сольных выступлений тех ребят, которым удалось выиграть в поединках, наставник должен был определиться с именами двоих, кто будет бороться за победу в шоу дальше.
Первыми на сцену вышли самые маленькие артисты из команды Меладзе — Алиса Смирнова, Семен Орлов и София Бутаменок. Ребята исполнили песню «Влюбленный и безумно одинокий» из репертуара Филиппа Киркорова. В следующий раунд прошла София.
Далее эстафету приняли Мирон Довгань, Богдан Хайруллин и София Фоменко. Юные артисты в стильных белых джинсовках обратились к хиту Zivert «Кредо» и «Песенке мамонтенка» из мультфильма «Мама для мамонтенка». В этом поединке победила София.
Единственный бойз-бенд из команды Валерия Меладзе — Артем Скороль, Кирилл Александров и Тимур Лезгишвили — перенесли Полину Гагарину во время ее юности, исполнив Everybody из репертуара Backstreet Boys. Готовиться к сольному выступлению отправился Кирилл.
Популярную песню IOWA — «Одно и то же» спели Варвара Музеева, Кира Науменко и Софья Туманова, которая и получила шанс побороться за место в финале.
Этап поединков для команды Меладзе завершало девичье трио — Полина Грознова, Кристина Силлер и Арина Орлова. Девочки зажигательно спели Friends Анн-Мари и Marshmello. Валерий Шотаевич остановил свой выбор на Кристине.
В этапе песен на вылет участники повторили свои выступления со слепых прослушиваний. По итогам этого раунда Валерий Меладзе определил финалистов проекта — ими стали Софья Туманова и Кристина Силлер.
Следите за седьмым сезоном шоу «Голос. Дети» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале.
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
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