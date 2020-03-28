Валерий Меладзе назвал имена первых финалистов нового сезона шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 27 марта, в эфир вышел очередной выпуск седьмого сезона шоу «Голос. Дети», в котором стартовал этап поединков. Первыми сразиться в вокальном баттле на сцене проекта выпала участь подопечным Валерия Меладзе.

По правилам этапа наставник делит свою команду на пять троек, каждая из которых готовит одну песню. После выступления трио Валерий Шотаевич выбирал одного участника, который проходил в следующий раунд — песня на вылет. После сольных выступлений тех ребят, которым удалось выиграть в поединках, наставник должен был определиться с именами двоих, кто будет бороться за победу в шоу дальше.

Первыми на сцену вышли самые маленькие артисты из команды Меладзе — Алиса Смирнова, Семен Орлов и София Бутаменок. Ребята исполнили песню «Влюбленный и безумно одинокий» из репертуара Филиппа Киркорова. В следующий раунд прошла София.