Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева раскрыли причины серьезной ссоры

Звездная чета редко проявляет чувства на публике. А свои отношения пара и вовсе скрывала от публики много лет — даже после рождения первого общего сына Валерий оставался в браке с первой женой. Напомним, что Джанабаева и Меладзе являются многодетными родителями. На данный момент пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, семилетнего Луку, а также маленькую Агату, которая появилась на свет 12 апреля.

В недавнем интервью Ксении Собчак они с гордостью показали свой новый дом с обширной территорией и ухоженным садом. В своем Instagram Альбина и сегодня похвасталась первым урожаем, сняв его для сториз.