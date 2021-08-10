Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева раскрыли причины серьезной ссоры
55-летний певец и 42-летняя артистка придумали такой сценарий ролика: сначала они совместно проверяют, все ли необходимое взяли для долгой поездки с ребенком: «Памперсы взяла, пеленки взяла, крем от комаров взяла?», — заботливо перечисляет Валерий в кадре. Все, вроде, готово к отъезду, но в конце родители понимают, что забыли самое главное — ребенка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @albinadzhanabaeva
«Счастлив тот, кто счастлив дома», — написал Валерий под видео. А Альбина напомнила подписчикам о том, что нельзя не забывать о главном. Изюминкой видео стал нежный поцелуй пары.
Звездная чета редко проявляет чувства на публике. А свои отношения пара и вовсе скрывала от публики много лет — даже после рождения первого общего сына Валерий оставался в браке с первой женой. Напомним, что Джанабаева и Меладзе являются многодетными родителями. На данный момент пара воспитывает троих детей: 17-летнего Константина, семилетнего Луку, а также маленькую Агату, которая появилась на свет 12 апреля.
В недавнем интервью Ксении Собчак они с гордостью показали свой новый дом с обширной территорией и ухоженным садом. В своем Instagram Альбина и сегодня похвасталась первым урожаем, сняв его для сториз.
Фото и видео: Instagram
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