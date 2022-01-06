Меладзе и Джанабаева в забавном видео показали, к чему приводит родительский недосып
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Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не только одна из самых дружных пар в российском шоу-бизнесе: они еще и многодетные родители. Пара воспитывает троих детей, старшему, Константину, в феврале стукнет 18 лет, младшей, Агате, в апреле исполнится только год.
Артисты сами занимаются дочерью, что отнимает много сил. Впрочем, супруги не унывают и переживают неизбежную в таких ситуациях усталость с юмором - превращают свою текущую родительскую жизнь в занятные скетчи. Эти ролики Меладзе и Джанабаева выкладывают в соцсетях, чем очень радуют поклонников. Очередной подобный ролик, опубликованный в Instagram Валерия Меладзе, сопровождается следующим пояснением: «Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон».
Правда, 30-секундное видео не отвечает на эти вопросы. «Альбинушка мы почему опять всю ночь не спали?», - спрашивает артист, одетый по-домашнему. Под глазами Меладзе - большие круги от нехватки сна; также выглядит и его супруга. «Зубки», - отвечает Альбина Джанабаева. «- А сегодня почему не спали?
- Животик.
- А сегодня?
- Вечер.
- А сегодня?
- Полнолуние». Выходит, в шутливой форме звездная чета демонстрирует публике, что причиной родительского недосыпания может быть все, что угодно.
Фото: Global Look Press, Instagram Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой