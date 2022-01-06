Меладзе и Джанабаева в забавном видео показали, к чему приводит родительский недосып

Артисты сами занимаются дочерью, что отнимает много сил. Впрочем, супруги не унывают и переживают неизбежную в таких ситуациях усталость с юмором - превращают свою текущую родительскую жизнь в занятные скетчи. Эти ролики Меладзе и Джанабаева выкладывают в соцсетях, чем очень радуют поклонников. Очередной подобный ролик, опубликованный в Instagram Валерия Меладзе, сопровождается следующим пояснением: «Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон».