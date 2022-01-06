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Меладзе и Джанабаева в забавном видео показали, к чему приводит родительский недосып

Артисты, ставшие родителями меньше года назад, не скрывают, что уход за ребенком - это непросто. Но превращают эти хлопоты в веселые видео, давая понять, что родительство это все равно большая радость.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Фото: Instagram @albinadzhanabaeva

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не только одна из самых дружных пар в российском шоу-бизнесе: они еще и многодетные родители. Пара воспитывает троих детей, старшему, Константину, в феврале стукнет 18 лет, младшей, Агате, в апреле исполнится только год.

Артисты сами занимаются дочерью, что отнимает много сил. Впрочем, супруги не унывают и переживают неизбежную в таких ситуациях усталость с юмором - превращают свою текущую родительскую жизнь в занятные скетчи. Эти ролики Меладзе и Джанабаева выкладывают в соцсетях, чем очень радуют поклонников. Очередной подобный ролик, опубликованный в Instagram Валерия Меладзе, сопровождается следующим пояснением: «Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Рассказываем, сколько времени надо спать детям и взрослым и как улучшить сон».

Правда, 30-секундное видео не отвечает на эти вопросы. «Альбинушка мы почему опять всю ночь не спали?», - спрашивает артист, одетый по-домашнему. Под глазами Меладзе - большие круги от нехватки сна; также выглядит и его супруга. «Зубки», - отвечает Альбина Джанабаева. «- А сегодня почему не спали?

  • Животик.
  • А сегодня?
  • Вечер.
  • А сегодня?
  • Полнолуние». Выходит, в шутливой форме звездная чета демонстрирует публике, что причиной родительского недосыпания может быть все, что угодно.

Фото: Global Look Press, Instagram Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

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