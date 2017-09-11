Один из самых ярких и эпатажных певцов отечественной эстрады Валерий Леонтьев готовится отметить 45-летие своей музыкальной карьеры.

Несмотря на уже почтенный возраст — 68 лет, артист продолжает давать концерты, записывать песни и ездить на гастроли. Однако, как признался Леонтьев, он чувствует, что очень устал, и сейчас задумывается над тем, не сделать ли ему перерыв и уйти со сцены.

«Человек должен отдыхать. Алла брала паузу на два года, потом вернулась и много хорошего натворила. Значит, перерыв пошел на пользу. А я пока думаю. Чувствую, что загнал себя», — сообщил он в интервью порталу «СтарХит». Пока, по словам Валерия, из-за чувства долга перед собой и публикой он не может взять и все отменить. Поэтому он продолжает выступать, а держаться в тонусе ему помогают самолюбие и уверенность в себе: «Эти качества заставляют выходить на сцену при любых погоде и настроении».