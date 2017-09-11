Валерий Леонтьев об уходе со сцены: «Чувствую, что загнал себя»
Несмотря на уже почтенный возраст — 68 лет, артист продолжает давать концерты, записывать песни и ездить на гастроли. Однако, как признался Леонтьев, он чувствует, что очень устал, и сейчас задумывается над тем, не сделать ли ему перерыв и уйти со сцены.
«Человек должен отдыхать. Алла брала паузу на два года, потом вернулась и много хорошего натворила. Значит, перерыв пошел на пользу. А я пока думаю. Чувствую, что загнал себя», — сообщил он в интервью порталу «СтарХит».
Пока, по словам Валерия, из-за чувства долга перед собой и публикой он не может взять и все отменить. Поэтому он продолжает выступать, а держаться в тонусе ему помогают самолюбие и уверенность в себе: «Эти качества заставляют выходить на сцену при любых погоде и настроении».
Совсем скоро Леонтьев отправится на гастроли в США, где его будет сопровождать жена Людмила. Супруга певца давно живет в Штатах, однако часто прилетает в Россию. Как рассказал артист, они с любимой уже привыкли к такому ритму жизни, к тому же они часто общаются с помощью мессенджеров.
«Люся часто прилетает в Россию, чтобы побыть рядом, а порой и навести порядок в моей московской квартире — времени на бытовуху катастрофически не хватает. Жить надо с человеком, который принесет узелок в больницу и тюрьму. Люся как раз такая — верная и любящая», — заявил он.
Фото: globallookpress