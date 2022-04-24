Валерий Леонтьев назвал причины, по которым он не стал отцом
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
На сцене играя образ казановы, сам Валерий Леонтьев более полувека счастлив в браке со своей супругой Людмилой. Пара живет в своем доме в Майами в окружении любимых четвероногих питомцев. У супругов нет детей, и кажется они нисколько не переживают по этому поводу. Более того, Леонтьев весьма равнодушно комментирует слухи о внебрачных детях. Все это породило сплетни о бездетности артиста, на которые он тоже долгое время никак не реагировал.
Совсем недавно Валерий признался, что вполне мог бы стать отцом. Однако в молодости посчитал себя не готовым к этой ответственной роли. А когда созрел, рожать отказалась уже его жена.
Роман Валерия с Людмилой начался в 1972 году довольно прозаично. Она в то время возглавляла в Сыктывкаре ансамбль «Эхо». Музыкальный руководитель обратила внимание на статного юношу. Молодой человек обладал необычным и сильным вокалом и энергично двигался по сцене, завораживая своей пластикой. И нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда. Молодые люди долго работали вместе, прежде чем вспыхнула страсть. Вскоре Валерий понял, что он готов жить с Людмилой всю жизнь.
Так все началось и продолжается до сих пор. Друзья пары уверяют, что в семье артиста царят очень доверительные и теплые отношения.
Отвечая на вопрос журналистов о желании иметь детей, Людмила отметила, что никогда их не хотела быть матерью, сославшись на занятость. На закономерный вопрос, как к этому относится Валерий Леонтьев, Людмила ответила: «А ему тоже некогда. Он все поет, когда же ему детей заводить? Их же надо воспитывать, не ездить на гастроли, это большая ответственность — иметь ребенка, а он постоянно занят».
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press