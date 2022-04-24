Валерий Леонтьев назвал причины, по которым он не стал отцом

Совсем недавно Валерий признался, что вполне мог бы стать отцом. Однако в молодости посчитал себя не готовым к этой ответственной роли. А когда созрел, рожать отказалась уже его жена.

Роман Валерия с Людмилой начался в 1972 году довольно прозаично. Она в то время возглавляла в Сыктывкаре ансамбль «Эхо». Музыкальный руководитель обратила внимание на статного юношу. Молодой человек обладал необычным и сильным вокалом и энергично двигался по сцене, завораживая своей пластикой. И нельзя сказать, что это была любовь с первого взгляда. Молодые люди долго работали вместе, прежде чем вспыхнула страсть. Вскоре Валерий понял, что он готов жить с Людмилой всю жизнь.