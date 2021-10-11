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Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом
72-летний народный артист России Валерий Леонтьев попал в одну из столичных больниц с жалобами на недомогание. ПЦР тест на коронавирус показал положительный результат, на данный момент состояние певца оценивается как среднетяжелое.
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Слайд, который
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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Леонтьев с жалобами на кашель, с высокой температурой и слабостью был госпитализирован в клинику, сообщает Telegram-канал Mash. За несколько дней до этого артист пытался лечиться самостоятельно и принимал противовирусные препараты. Но это не дало своих результатов, уже в больнице Валерию диагностировали ковид.
Фото: Global Look Press
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