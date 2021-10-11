Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом

Леонтьев с жалобами на кашель, с высокой температурой и слабостью был госпитализирован в клинику, сообщает Telegram-канал Mash. За несколько дней до этого артист пытался лечиться самостоятельно и принимал противовирусные препараты. Но это не дало своих результатов, уже в больнице Валерию диагностировали ковид.