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Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом

72-летний народный артист России Валерий Леонтьев попал в одну из столичных больниц с жалобами на недомогание. ПЦР тест на коронавирус показал положительный результат, на данный момент состояние певца оценивается как среднетяжелое.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Народный артист РФ Валерий Леонтьев

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Леонтьев с жалобами на кашель, с высокой температурой и слабостью был госпитализирован в клинику, сообщает Telegram-канал Mash. За несколько дней до этого артист пытался лечиться самостоятельно и принимал противовирусные препараты. Но это не дало своих результатов, уже в больнице Валерию диагностировали ковид.

Фото: Global Look Press