Поближе к жене в Америку: Валерий Леонтьев спешно покинул Россию
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Аудитория Валерия Леонтьева не на шутку разволновалась из-за отсутствия постов и сторис в Instagram любимого артиста. Последняя публикация была выложена еще 20 февраля. Фаната атаковали директ кумира в надежде получить ответ, куда тот исчез. Однако, Леонтьев не комментировал ситуацию.
Близкий друг Валерия рассказал изданию «Комсомольская правда», что музыкант покинул страну. «Валера улетел в Америку, в Майами. У него там недвижимость», — пояснил приятель Леонтьева.
Напомним, что Валерий, действительно, владеет двухэтажной виллой в Майами. К слову, стоит она больше трех миллионов долларов. Он приобрел ее много лет назад и какое-то время жил в этом доме с супругой.
Особняк Леонтьева располагается в 50 километрах от центра Майами-Бич рядом с ботаническим садом. Здание огорожено от посторонних и тщательно охраняется.
Причину своего отъезда певец пока не озвучил даже своим друзьям. Возможно, артист элементарно решил отдохнуть и развеяться.
Фото: Global Look Press