Поближе к жене в Америку: Валерий Леонтьев спешно покинул Россию

Напомним, что Валерий, действительно, владеет двухэтажной виллой в Майами. К слову, стоит она больше трех миллионов долларов. Он приобрел ее много лет назад и какое-то время жил в этом доме с супругой.

Особняк Леонтьева располагается в 50 километрах от центра Майами-Бич рядом с ботаническим садом. Здание огорожено от посторонних и тщательно охраняется.

Причину своего отъезда певец пока не озвучил даже своим друзьям. Возможно, артист элементарно решил отдохнуть и развеяться.