Валентина Рубцова рассказала, как ей удалось похудеть после родов

41-летняя Валентина Рубцова, знакомая зрителям по роли Тани Сергеевой в сериале «СашаТаня», воспитывает семилетнюю дочь Софью. Актриса выглядит едва ли не старшей сестрой дочки, поэтому сложно поверить в то, что после родов Валентина поправилась на 15 килограммов. «В самом начале съемок, как раз после рождения Софьи, махнула на себя рукой, хотя с детства занималась спортом. А тут подумала: «Я же мать! Кормлю ребенка грудью, а значит, надо есть все и побольше». Только на завтрак сметала четыре круассана. Далее обед, ужин, перекусы… Поправилась на 15 кг. Даже продюсеры очень корректно намекнули: «Надо бы как-то в форму прийти». А ведь экран добавляет еще 5–6 килограммов. Взялась, только когда начались проблемы со здоровьем — прострелило спину. Даже наклониться без боли не могла. Сбрасывала очень долго — где-то два с половиной года», — вспоминает артистка в интервью порталу StarHit.