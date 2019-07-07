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Валентина Рубцова рассказала, как ей удалось похудеть после родов

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентина Рубцова

Фото: Instagram Валентины Рубцовой
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» раскрыла свои секреты красоты.

41-летняя Валентина Рубцова, знакомая зрителям по роли Тани Сергеевой в сериале «СашаТаня», воспитывает семилетнюю дочь Софью. Актриса выглядит едва ли не старшей сестрой дочки, поэтому сложно поверить в то, что после родов Валентина поправилась на 15 килограммов. «В самом начале съемок, как раз после рождения Софьи, махнула на себя рукой, хотя с детства занималась спортом. А тут подумала: «Я же мать! Кормлю ребенка грудью, а значит, надо есть все и побольше». Только на завтрак сметала четыре круассана. Далее обед, ужин, перекусы… Поправилась на 15 кг. Даже продюсеры очень корректно намекнули: «Надо бы как-то в форму прийти». А ведь экран добавляет еще 5–6 килограммов. Взялась, только когда начались проблемы со здоровьем — прострелило спину. Даже наклониться без боли не могла. Сбрасывала очень долго — где-то два с половиной года», — вспоминает артистка в интервью порталу StarHit.

Валентина не скрывает, что худеть было непросто. Сначала она отказалась от сахара, однако вес замер на месте: «Искренне не понимала: почему? Потом подключила физические нагрузки. И самое главное — стала пить чистую воду. По три литра в день. Постепенно все стабилизировалось. Теперь нравлюсь себе даже больше, чем в 20 лет. Спокойно сижу в шпагате, делаю зарядку каждый день. Волосы и кожа выглядят отлично. Заметили все, и косметолог тоже».

Актриса отмечает, что не прибегает к специальным уколам красоты, ограничиваясь лишь моделирующим массажем и домашним уходом.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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