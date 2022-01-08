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Валентин Юдашкин из-за болезни отметил новогодние праздники в одиночестве

Известный российский кутюрье Валентин Юдашкин, который на протяжении нескольких лет борется с раком почки, пропустил праздничные вечеринки у звездных друзей, и предпочел остаться в Новый год и Рождество дома. В отличие от его супруги Марины Юдашкиной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин с семьей

Фото: @vyudashkin/Instagram

58-летний модельер не составил компанию своей супруге в Новогоднюю ночь. Марина Юдашкина провела праздник в загородном доме в гостях у Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Валентин является одним из самых близких друзей примадонны, он так и не появился на торжестве, чем напугал своих поклонников.

Марина Юдашкина в гостях у Аллы Пугачевой

Супруга кутюрье всю ночь публиковала на своей странице в Instagram фото и видео роскошного праздника, в то время как Валентин на нем замечен не был.

Рождество Марина тоже провела не в компании мужа, а в гостях у Иды Достман и других звездных друзей.

Напомним, что Валентин Юдашкин на протяжении пяти лет борется со страшным диагнозом — раком почки с метастазами в головном мозге. Кутюрье практически не посещает светские мероприятия и проводит много времени в зарубежных клиниках. Последние полгода дизайнер готовится к новой коллекции, которую представит в начале марта.

Фото: Instagram, Global Look Press

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