Валентин Юдашкин из-за болезни отметил новогодние праздники в одиночестве
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vyudashkin/Instagram
58-летний модельер не составил компанию своей супруге в Новогоднюю ночь. Марина Юдашкина провела праздник в загородном доме в гостях у Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Несмотря на то, что Валентин является одним из самых близких друзей примадонны, он так и не появился на торжестве, чем напугал своих поклонников.
Супруга кутюрье всю ночь публиковала на своей странице в Instagram фото и видео роскошного праздника, в то время как Валентин на нем замечен не был.
Рождество Марина тоже провела не в компании мужа, а в гостях у Иды Достман и других звездных друзей.
Напомним, что Валентин Юдашкин на протяжении пяти лет борется со страшным диагнозом — раком почки с метастазами в головном мозге. Кутюрье практически не посещает светские мероприятия и проводит много времени в зарубежных клиниках. Последние полгода дизайнер готовится к новой коллекции, которую представит в начале марта.
Фото: Instagram, Global Look Press