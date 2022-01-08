Валентин Юдашкин из-за болезни отметил новогодние праздники в одиночестве

Супруга кутюрье всю ночь публиковала на своей странице в Instagram фото и видео роскошного праздника, в то время как Валентин на нем замечен не был.

Рождество Марина тоже провела не в компании мужа, а в гостях у Иды Достман и других звездных друзей.

Напомним, что Валентин Юдашкин на протяжении пяти лет борется со страшным диагнозом — раком почки с метастазами в головном мозге. Кутюрье практически не посещает светские мероприятия и проводит много времени в зарубежных клиниках. Последние полгода дизайнер готовится к новой коллекции, которую представит в начале марта.