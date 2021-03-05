Валентин Юдашкин объяснил, зачем Моргенштерн и Егор Крид делают маникюр
Фото: Global Look Press
Валентин Юдашкин появился на премьере сериала «Угрюм-река» и пообщался с журналистами «Первого канала».
Модельер заявил, что сериал ему понравился, — особенно он отметил историческую справедливость и внимание создателей к цветам.
«Я очень люблю историческое кино и жду красивых пейзажей, точной актерской работы и, конечно, изысканных костюмов. Кстати, команда «Первого канала» очень щепетильна к историческим деталям. Я это понял, когда увидел в фильме не зеленый Эрмитаж, как сейчас, а песочно-розовый. Его строили итальянцы, и они никогда бы не покрасили фасад в зеленый. А правда восторжествовала только в кино, где нам показали изначальные оттенки», — заявил Юдашкин.
Ответил кутюрье и на вопрос в его профессиональном поле — прокомментировал животрепещущую тему о мужском маникюре, который активно пропагандируют Егор Крид, Моргенштерн и многие другие популярные личности.
Юдашкин, однако, заявил, что его это не удивляет, и тренд совсем не новый.
« Да, я подписан в Инстаграме и на одного, и на второго. Меня они особо не удивили, это все реплики того, что уже давно существует — перепевки панковской культуры из 80-х годов. Тогда был популярен пирсинг, кожаные куртки и черный маникюр. Были и раскрашенные лица, и зеленые волосы. Куча лака "Прелесть" уходила на прически панков! Это была культура свободы: эти не красят ногти, а мы возьмем и накрасим. Это был протест. А сейчас мода вернулась, и меня это нисколько не шокирует», — говорит кутюрье.
Фото: Global Look Press
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