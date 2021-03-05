Валентин Юдашкин объяснил, зачем Моргенштерн и Егор Крид делают маникюр

Валентин Юдашкин появился на премьере сериала «Угрюм-река» и пообщался с журналистами «Первого канала».

Модельер заявил, что сериал ему понравился, — особенно он отметил историческую справедливость и внимание создателей к цветам.

«Я очень люблю историческое кино и жду красивых пейзажей, точной актерской работы и, конечно, изысканных костюмов. Кстати, команда «Первого канала» очень щепетильна к историческим деталям. Я это понял, когда увидел в фильме не зеленый Эрмитаж, как сейчас, а песочно-розовый. Его строили итальянцы, и они никогда бы не покрасили фасад в зеленый. А правда восторжествовала только в кино, где нам показали изначальные оттенки», — заявил Юдашкин.

Ответил кутюрье и на вопрос в его профессиональном поле — прокомментировал животрепещущую тему о мужском маникюре, который активно пропагандируют Егор Крид, Моргенштерн и многие другие популярные личности.