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Валентин Юдашкин. Александр Васильев, Геннадий Хазанов и другие на премьере «Моей прекрасной леди»

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я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин

Фото: Пресс-служба
В Театре Олега Табакова состоялась премьера «Моей прекрасной леди». Театральную программу XIX Фестиваля искусств «Черешневый лес» продолжила постановка режиссера и хореографа Аллы Сигаловой.

В Театре Олега Табакова представили новую версию знаменитой истории. Среди первых зрителей были Геннадий Хазанов, Александр Васильев, Михаил Барщевский, Валентин Юдашкин, Михаил Куснирович и другие.

Классический мюзикл Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди» о простушке-цветочнице, из которой с помощью уроков фонетики и хороших манер эксцентричный профессор на спор вылепил элегантную светскую красавицу, в театре Олега Табакова переосмыслили как музыкально-драматический спектакль. Режиссером и хореографом постановки по мотивам знаменитой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» и одноименного кинофильма Габриэля Паскаля стала заслуженная артистка России, актриса, педагог и телеведущая Алла Сигалова.

Фото: Пресс-служба

В роли Элизы Дулиттл выступит 23-летняя Дарья Антонюк, обладательница голоса с диапазоном в три с половиной октавы и победительница российской версии телепроекта «Голос». Блистательного педагога талантливой цветочницы сыграет Сергей Угрюмов. Образ галантного полковника Пикеринга, друга профессора, на сцене воплотит Виталий Егоров. Автором костюмов стал Валентин Юдашкин.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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