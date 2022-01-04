Валенки и платок с народными мотивами: Светлана Бондарчук предстала в образе русской красавицы

Экс-супруга Федора Бондарчука часто показывает свои наряды поклонникам, удивляя их эффектными образами. Она редко отдает предпочтения одному стилю, часто пробуя что-то новое и интересное. И тут она решила откровенно признаться в своей любви к павловопосадским платкам. «Вы любите русские платки? Я люблю и ношу», — сообщила Бондарчук.

Телеведущая поделилась несколькими снимками, на которых она предстала в аксессуарах разного цвета — голубом, оранжевом и белом. С каждым из них она составила уникальный образ: с оранжевым Светлана надела пальто с теми же народными мотивами, с голубым — плато с леопардовым принтом, а с белым — шубу мятного оттенка. Своим поклонникам Бондарчук предложила выбрать, какой из нарядов им нравится больше всего.

На фоне заснеженного леса и русского традиционного жилища каждый из образов смотрится очень эффектно, и производит невероятное впечатление. Мнения подписчиков разделились, однако в приоритете все же был белый платок.

А кто-то из них и вовсе отказался выбирать что-то одно. «Во всех ты душечка нарядах хороша!» — отметила одна из подписчиц.