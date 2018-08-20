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Вайнона Райдер рассказала о свадьбе с Киану Ривзом

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Серый слайд, который
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Вайнона Райдер и Киану Ривз

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Актриса поведала, что более 25 лет замужем за коллегой по цеху.

Последний раз Вайнона Райдер и Киану Ривз снимались вместе в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула», который вышел на экраны в 1992 году. Спустя 25 лет творческий дуэт встретился на съемочной площадке ленты «Как женить холостяка», а накануне прошла премьера нового фильма. В разговоре с журналистами актриса вспомнила о съемках «Дракулы» и рассказала, что уже более 25 лет… замужем за Киану Ривзом.

«Мы действительно поженились на съемках. Клянусь Богом, я думаю, что и в реальной жизни мы женаты. Для одной из сцен режиссер Фрэнсис Форд Коппола позвал настоящего румынского священника. Он снимался вместе с нами и провел обряд по всем правилам», — цитируют актрису СМИ.

В новом фильме, который выйдет на экраны 30 августа, актеры вновь сыграли влюбленных.

Фото: Dave Starbuck, Birdie Thompson, MediaPunch/face to face, Mohammed Mosteghanemi, Vladimir Lambourde, imago stock&people, KPA/Globallookpress, eastnews

Видео: Kinopoisk

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