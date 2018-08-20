Вайнона Райдер рассказала о свадьбе с Киану Ривзом

Последний раз Вайнона Райдер и Киану Ривз снимались вместе в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула», который вышел на экраны в 1992 году. Спустя 25 лет творческий дуэт встретился на съемочной площадке ленты «Как женить холостяка», а накануне прошла премьера нового фильма. В разговоре с журналистами актриса вспомнила о съемках «Дракулы» и рассказала, что уже более 25 лет… замужем за Киану Ривзом.

«Мы действительно поженились на съемках. Клянусь Богом, я думаю, что и в реальной жизни мы женаты. Для одной из сцен режиссер Фрэнсис Форд Коппола позвал настоящего румынского священника. Он снимался вместе с нами и провел обряд по всем правилам», — цитируют актрису СМИ.

В новом фильме, который выйдет на экраны 30 августа, актеры вновь сыграли влюбленных.