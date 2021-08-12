Вадим Колганов рассказал о тяжелом врожденном заболевании, которое мешало ему жить
Вадим Колганов стал гостем шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, в котором рассказал о своей тяжелой болезни, передавшейся ему по наследству. Артист страдает одной из форм эпилепсии.
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Фото: @vadimkolganov
«До сих пор не выучил точное название своего недуга, которое, скорее всего, передалось мне по наследству. Есть приступы, во время которых люди падают и теряют сознание, у меня же все по-другому. Однажды в армии с утра была дана команда "Подъем". Я слышал ее, но не мог завести свой организм. Мне казалось, как будто я в какой-то коробке. Тогда было очень страшно», — признавался он.
Он отметил, что ему пришлось научиться бороться со своим заболеванием. Артист начал вести здоровый образ жизни, уделять много времени спорту, и недуг отступил.
«Я снова вернулся в себя и не мог объяснить товарищам, что со мной произошло. Приступы периодически повторялись. Поняв, что со мной что-то не так, начал усиленно питаться, заниматься спортом, и болезнь стала все реже напоминать о себе. Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю. Раньше мне было непросто жить с этим. Такое вот испытание. Зато есть, что вспомнить!», — отмечает он.
Несмотря на это, Вадиму удалось встретить свою любовь и построить семью, хотя детей у пары пока нет.
В беседе с Корчевниковым Колганов также прокомментировал громкий инцидент с его участием, когда он подрался с подрезавшим его автомобилистом. Ранее он не хотел это обсуждать.
«Все банально. Я ехал с друзьями, человек рядом ехал со скоростью 30-40 км/час. По другой полосе был “Камаз”, тоже 40 км/час. Потом он (автомобилист, — прим. ред.) дал дорогу, я остановился, чтобы узнать, что случилось, почему такая маленькая скорость. Открыл дверь, вышел, а он проехал мне по ногам. Следом я услышал оскорбления в свой адрес. Дальше подъехали его родители. Началась самодеятельность. И дальше делом занялись адвокаты, сотрудники сказали мне не давать никаких комментариев», — рассказал он.
Фото: Instagram Вадима Колганова
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