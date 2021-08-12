Вадим Колганов рассказал о тяжелом врожденном заболевании, которое мешало ему жить

«Я снова вернулся в себя и не мог объяснить товарищам, что со мной произошло. Приступы периодически повторялись. Поняв, что со мной что-то не так, начал усиленно питаться, заниматься спортом, и болезнь стала все реже напоминать о себе. Я сталкиваюсь иногда с недугом, когда сильно устаю. Раньше мне было непросто жить с этим. Такое вот испытание. Зато есть, что вспомнить!», — отмечает он.

Несмотря на это, Вадиму удалось встретить свою любовь и построить семью, хотя детей у пары пока нет.

В беседе с Корчевниковым Колганов также прокомментировал громкий инцидент с его участием, когда он подрался с подрезавшим его автомобилистом. Ранее он не хотел это обсуждать.

«Все банально. Я ехал с друзьями, человек рядом ехал со скоростью 30-40 км/час. По другой полосе был “Камаз”, тоже 40 км/час. Потом он (автомобилист, — прим. ред.) дал дорогу, я остановился, чтобы узнать, что случилось, почему такая маленькая скорость. Открыл дверь, вышел, а он проехал мне по ногам. Следом я услышал оскорбления в свой адрес. Дальше подъехали его родители. Началась самодеятельность. И дальше делом занялись адвокаты, сотрудники сказали мне не давать никаких комментариев», — рассказал он.