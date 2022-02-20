Вадим Казаченко в розыске: артист не хочет возвращать долги

58-летний певец задолжал выплаченный ему аванс в размере 600 тысяч рублей за отмененный концерт в Кирове два года назад. По решению суда артист обязан вернуть деньги, только он отказался это сделать. Теперь приставам приходиться взыскивать долг самостоятельно.

«Только недавно после угрозы официально сделать его банкротом Вадим Геннадьевич и его супруга, Ирина Аманти, которая представляется его директором, перечислили нам 150 тысяч рублей. Как кость собаке кинули. Потом еще 50. Вывод тут напрашивается только один: финансы какие-то у него имеются, просто сам не хочет платить, злостно уклоняется и умышленно не исполняет решение российского суда. Которое в трех инстанциях однозначно утверждает: деньги нужно вернуть!» — рассказал промоутер Руслан Мамедов «СтарХиту».

Получается, деньги у артиста есть, но расставаться с ними он не торопиться. Тем временем долг составляет уже 400 тысяч и 137 тысяч за работу юристов.

Организаторам пришлось отменить тот концерт, ведь началась пандемия коронавируса, и люди просто боялись выходить на улицы. Несмотря на то, что шоу было запланировано ранее и деньги артисту уже выплачены — билеты не были проданы.

«Кстати, Казаченко, несмотря на полученные уведомления об отмене концерта, приехал к нам в Киров — без музыкантов, без технической группы — с маленьким чемоданчиком и одним сопровождающим. Мол, я готов выступать, а вы мне не даете. Потоптался у закрытых дверей площадки, да и убыл обратно. Нам, честно говоря, сейчас его даже жалко. Но дело мы намерены довести до конца», — рассказал один из организаторов.

Юристы отмечают, что в начале пандемии отмены концертов происходили очень часто. Многие артисты возвращали гонорары или пытались уладить ситуацию в индивидуальном порядке.