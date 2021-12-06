Вадим Андреев рассказал, что спровоцировало перенесенный им в 25 лет микроинсульт

История произошла со звездой сериала «Баламут» в разгар его актерской деятельности. Как рассказывает он сам, в те времена многие его коллеги чрезмерно увлекались выпивкой. «У нас действительно была очень такая бурная молодость. Очень мы любили алкоголь. Все эти гулянки, пьянки. Догулялся. Очень хороший был звоночек. Спасибо, что он был», — вспоминает актер во время диалога с Борисом Корчевниковым в эфире телепередачи «Судьба человека».

Как говорит Андреев, произошедшая с ним ситуация была не самой ужасной в тех кругах. Многие из его друзей, с которыми он отдыхал в те времена, «плохо заканчивали».

Именно данная ситуация побудила актера сериала «Кадетство» навсегда искоренить вредную привычку. «Тебе 25 лет, и если ты будешь продолжать, то в лучшем случае отправишься на тот свет, а в худшем останешься овощем», — сказал себе тогда он.

Сейчас Вадим Андреев вспоминает свой горький опыт с долей юмора и остается благодарен за то, что ситуация была именно такой, ведь все могло бы закончиться намного хуже. «Думаю, что именно это и протрезвило», — в шуточной манере сообщил он.