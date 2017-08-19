В здоровом теле — здоровый дух: самые интересные фотографии и видео из Instagram звезд
Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри любят дочь Кристины Орбакайте — Клавдию, а также опубликовал новую серию «Лаймаллы».
Натали похвасталась спортивными успехами сына, а Анна Хилькевич показала, как плавает с дочкой в бассейне.
Валерия поделилась фотографией с семейного обеда со старшей дочерью Иосифа Пригожина Лизой.
Роза Сябитова предлагает уничтожить насекомых на дачном участке, а Надежда Бабкина похвасталась букетом из помидоров.
Ирена Понарошку с сыном простояла в планке две минуты. Тина Канделаки поделилась видео с утренней пробежки и тренировки. Похудевший Иван Ургант в Астане покатался на велосипеде. Настасья Самбурская продемонстрировала «железный» пресс.
Алла Михеева провела выходные с папой. Мария Захарова побывала на озере Сенеж, а Лиза Арзамасова впервые сходила в лес за грибами.
Сегодня у меня огромное событие произошло!!! Огромнейшее!!! Ранним утром, сразу после завтрака, до работы - я впервые в жизни ходила по грибы!!! Фантастическое переживание! Уютнейшие ощущения. Как говорит мама: "Всё, что происходит впервые, должно происходить в правильной компании"))) И компания была - душевнее не бывает! Лес - такой красивый, мирный, дышалось легко! Брусники - море! Лисички разве что сами в корзину не прыгали. Вобщем, друзья мои, я поняла, что это за кайф - грибы собирать. Резекне, Саша, Оля, СПАСИБО!!! ❤️❤️❤️ #резекне #rezekne #латвия #latvia #грибы #лес
Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)
Ирина Шейк отдохнула в компании русских подруг, а Максим Виторган поделился снимком с Левой БИ-2. Елизавета Боярская опубликовала групповое селфи со свадьбы актера Артема Ткаченко.
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Наша любимая,моя любимая Вера Витальевна!мне будет не хватать ваших эмоций,азарта,переживаний .....смс о том кто как сыграл...вы останетесь у меня в сердце навсегда!люблю и буду любить!❤️🙏🏻❤️🙏🏻❤️
Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)