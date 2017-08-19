Чем запомнились прошедшие выходные (19-20 августа)

Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри любят дочь Кристины Орбакайте — Клавдию, а также опубликовал новую серию «Лаймаллы».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 3:05 PDT

Натали похвасталась спортивными успехами сына, а Анна Хилькевич показала, как плавает с дочкой в бассейне.

Сижу на лавочке...никакая ..после ночного выступления🤣Думала Толя костлявый🤣,а он жилистый😂Интересно,а в моём возрасте так возможно?😁Девочки,кто так умеет?😬Поделитесь😁#будьтесчастливы #будьтездоровы Публикация от Наталья Рудина (@natali_star74) Авг 19 2017 в 8:37 PDT

Валерия поделилась фотографией с семейного обеда со старшей дочерью Иосифа Пригожина Лизой.

Роза Сябитова предлагает уничтожить насекомых на дачном участке, а Надежда Бабкина похвасталась букетом из помидоров.

Ирена Понарошку с сыном простояла в планке две минуты. Тина Канделаки поделилась видео с утренней пробежки и тренировки. Похудевший Иван Ургант в Астане покатался на велосипеде. Настасья Самбурская продемонстрировала «железный» пресс.

Публикация от TV Host, journalist 📺 (@irenaponaroshku) Авг 20 2017 в 12:49 PDT

Алла Михеева провела выходные с папой. Мария Захарова побывала на озере Сенеж, а Лиза Арзамасова впервые сходила в лес за грибами.

Ирина Шейк отдохнула в компании русских подруг, а Максим Виторган поделился снимком с Левой БИ-2. Елизавета Боярская опубликовала групповое селфи со свадьбы актера Артема Ткаченко.

Дана Борисова поделилась ближайшими планами и сообщила о волнении перед возвращением в Россию. Анна Седокова собирается написать автобиографию, а Анна Нетребко с супругом отметили третью годовщину свадьбы.

3 года назад ты попросил моей руки ♥️😍и с тех пор я счастливая женщина! Люблю тебя с каждым днём всё больше ♥️🌹💋3 years ago you asked me to be your wife ♥️💋I am a happy woman! And I love you more every day ♥️🌹💋😍 Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Авг 19 2017 в 6:45 PDT

Александр Овечкин опубликовал архивное видео с Верой Глаголевой, безвременно ушедшей из жизни в расцвете творческих сил.